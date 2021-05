Mundo e aldeia

Como ler um haiku contemporâneo?

Os olhos modernos ao ritmo da lentidão antiga.

A cada haiku o leitor suspende o olhar sobre a folha, levanta-se e dá alguns passos em redor da sala ou mesmo da própria casa.

Depois regressa. E lê um outro haiku. E procede, a seguir, da mesma maneira: suspensão da leitura e breve caminhada.





1.

até a eternidade

precisa de atenção

– pó em cima da mesa



2.

a base dez no cálculo

não faz tropeçar

– centopeias



3.

os pirilampos

à luz do dia

são luz do dia



4.

enquanto cai

a folha aprende a nadar

– árvore junto ao rio



5.

uma folha cai de um prédio alto

não é uma folha

– o outono deprime



6.

mulher diante de homem

difícil código secreto

– as pálpebras dela



7.

um relâmpago

ilumina a luz elétrica

– duelo estranho



8.

o mármore

acalma a cólera

– o grito parece sussurro



9.

bafio

e aranha no canto

– o coração está só



10.

escreveu na madeira

o nome dele

– o alfabeto treme



11.

no escuro

perde-se

quem vê



12.

leio o livro

“a história do mundo”

– da aldeia não saio