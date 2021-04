Doze haiku para Abril  

Haiku na cidade moderna.

Abril, doze sínteses. O olho tenta ver.



1.

o copo vazio

dá sede

– viajante



2.

gentileza

com pressa

– grosseria





3.

pesa demasiado

na mochila

– o oráculo



4.

o estrondo

não chega

ao ouvido concentrado



4b

estrondo

é silêncio

– ouvido concentrado



5.

engenheiros desenham

uma mulher nua

– pausa nos números



6.

os imortais

inventam

um jogo lento



7.

o ébrio acorda

– encontra sapatos

mas não os pés



8.

o comboio chega

à estação

– os corações partem



9.

estica os lábios

e cala-se

– beijo



10.

mãos com vinho

tocam

na árvore verde-clara



11.

aprendeu a assobiar

para ter companhia

do cavalo



12.

um cego

encontra

um amigo