Os filmes, as moscas, o vento – Mulheres de Itália (24)  

Hermilda elogia o filme que não teve paciência para ver.

Helen limpa os dedos dos pés com vinho do porto e canta o hino de Itália de uma maneira que nenhum amigo percebe.

Henedina limpa com um pano o pó por cima da fotografia dos pais.

Herminia diz que a virgindade é um centímetro quadrado e ri-se muito.

Hermione desenha um pénis no quadro sem ninguém ver.

Hildegarda está no hospital com tubos no nariz e na boca e de repente pensa que ela própria é um sistema de canalização autónomo e que, por uns tubos, passa a morte, e por outros passa a vida.

Horacia aperta mais o casaco porque está cheia de frio.

Hermisenda põe sapatos altos e empina o rabo para o espelho.

Hildegunda tem um termómetro na mão e está assustada com o número que viu.

Hortencia tenta perceber quanto valem mil dólares modernos em antigas liras italianas.

Hermogia está de braços cruzados à espera de que os médicos lhe digam que o pai morreu.

Hipodamia está inerte, mas a enfermeira diz que não está morta.

Hortensia acaba de matar uma mosca com a fotografia do casamento dos pais.

Hermosa quer mudar de vida depois de a tempestade passar, mas pensa que, se a tempestade passar rápido, ela não vai ter tempo para mudar de vida.

Hipólita está na rua e pensa que se ficar mais três noites fora de casa entra de certeza na estatística italiana dos vagabundos.

Hospicia tranca-se dentro do quarto e grita que vai engolir a chave para que a mãe nunca mais entre ali para lhe espiar o diário.

Hersilia estuda a órbita de um planeta e diz que, quando a pandemia passar, o céu vai ficar mais claro e certamente os telescópios vão encontrar mais um outro planeta qualquer que estava escondido.

Holda perdeu o telemóvel e está aos gritos por ele como se o telemóvel tivesse ouvidos ou fosse uma criança pequena.

Huberta partiu a bacia numa queda estúpida, mas está bem mais preocupado com os seus pulmões.