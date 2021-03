Pestanas, Caramelos, Nuvens – Mulheres de Itália (23)

Haidée diz que a única coisa interessante que tem no rosto são as pestanas longas.

Helena fala da lei da oferta e da procura e diz que quando tudo isto passar vai encontrar um namorado barato.

Henoch está a ouvir Jimmy Hendrix e a tocar guitarra com as mãos na barriga.

Hélene olha para a unha do dedo mindinho e pensa que tem de cortá-la antes de a mãe chegar.

Henriqua toca no piano uma música infantil, mas as mãos de setenta anos já tremem.

Hannah começou a escrever um diário e na primeira página escreveu: quero morrer.

Helga está com dores de barriga.

Heráclida diz que é preciso manter o futuro fora das conversas de família.

Haydée dá nome aos caracóis do jardim antes de os pisar.

Helia tem sangue na urina pelo terceiro mês consecutivo.

Herendiaria está a olhar para os pés e a pensar que não tem para onde ir.

Hebe bebe uma cerveja e finge gostar.

Heliana dá aulas de música e diz aos alunos que têm de transformar os sons desagraveis em sons agradáveis e que isso inclui as palavras.

Herlinda está a chorar porque o pai lhe tirou os caramelos.

Hedda está a pensar em Carlo enquanto Januario diz que a ama.

Heliodora começa aos berros em frente ao espelho para perder energia até ao marido chegar.

Hermelinda olha para a radiografia e diz que aquele osso largo da bacia não é o seu.

Hedy está a treinar salto em altura, mas o que ela queria era que o pai não tivesse morrido.

Heloisa tem uma voz estridente que até irrita os pais.

Hermenegilda tem algo escondido nas mãos.

Heidi está a inventar novas palavras com Jeanette. Uma delas é: cabrahumana, tudo junto.

Helvecia não sabe mexer nos comandos da televisão.

Hermia diz que a imundície está agora até nas nuvens.

Heladia está a correr para chegar a tempo ao almoço gratuito dos sem-abrigo.

Helvia está à janela a chamar nomes a uma pessoa que não conhece.