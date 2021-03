Cartas e Empurrões – Mulheres de Itália (22)  

Giuliana está a pensar que é genial mas tem três anos.

Giulitta está a raspar, com uma espátula, o nome do marido no anel de ouro.

Giuseppa está a subornar o pai fingindo que se ri muito com as anedotas dele.

Giuseppina acerta o tom de voz para não denunciar o seu desprezo por aquela menina pobre que entrou na sala.

Giusta usa pela primeira vez saltos altos e fica com uma bolha enorme no pé-direito e não percebe porque é que o pé direito é diferente do esquerdo.

Glenda está pela primeira vez a pôr a língua na boca de Giulio.

Gloria chama à mãe burra burra burra, três vezes seguidas para ela não esquecer.

Godeberta está a pensar que o que leva debaixo da camiseta é mesmo dela e não é algodão para encher o sutiã como algumas colegas usam.

Godiva está a olhar para uma carta que recebeu quando tinha dezoito anos, carta que só repetia como ela era bela e por isso começa a chorar porque já não tem dezoito anos, tem oitenta.

Grazia caía muitas vezes ao chão porque a sua colega Diletta a empurrava por pura maldade.

Graziana diz que é necessário encontrar a dose certa de disciplina para acalmar aquela menina “que não se sabe comportar com o fracasso”.

Graziella diz que a morte naqueles meses parece monocórdica e má e não sabe dizer porquê.

Greta diz a enfermeira-chefe que foi abandonada pelo marido pela segunda e última vez.

Griselda diz logo que sim àquele rapaz e fica muito excitada.

Guenda repreende a jovem Fiorella e diz que há ali velhos mais inteligentes do que ela e que os velhos nem sempre vão ficando mais parvos com a idade.

Guendalina tem uma pele que brilha de forma intensa e que a envergonha porque ela quer passar despercebida.

Gundelinda aproxima o nariz de um pêssego bem maduro e respira-o como se o pêssego fosse uma droga.

Hada cai da cadeira diz: foda-se.