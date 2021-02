Mulheres de Itália (21) – Insectos, cocaína, música

Ilustração de Ana Jacinto Nunes

Galatea coleciona insectos há muitos anos, mas a cada sirene de ambulância que passa fica com vontade de atirar toda a colecçãopela janela.

Gaudenzia ouve a sua ginecologista a fazer uns sons estranhos com a boca.

Gelsomina tem um cancro e está a sorrir para o filho de cinco anos que acabou de entrar no quarto.

Geltrude está a fazer ginástica.

Gemma tenta fazer sons excitantes, mas está entediada e imagina que o marido foi transformado num material que só tem peso.

Generosa está a sublinhar um livro com um lápis staedler B 1.

Genesia diz a uma cliente gorda que ela está muito elegante.

Genoveffa revolta-se com o que ouve na televisão.

Germana diz à mãe que não fala com ela até ela ser inteligente.

Gertrude está a treinar ballet no quarto porque a escola está fechada.

Ghita está a enviar uma fotografia sua nua para um rapaz do Brasil.

Giacinta está a gritar com o pai para as colegas verem.

Giada está a correr sozinha no parque e tem um fato de treino preto bem apertado no rabo.

Gigliola está nas urgências a gritar que uma velha passou à frente do filho.

Gilda estuda a forma de locomoção dos cavalos quando estão a ficar velhos.

Giliola veste cuecas azuis, mas depois arrepende-se.

Ginevra pega no estetoscópio mas percebe que o homem jámorreu.

Gioacchina tem quarenta anos e não encontra um namorado em lado nenhum.

Gioconda mexe nos papéis antigos de uma gaveta do pai e encontra lá uma fotografia que lhe mete nojo.

Gioia está cada vez a gostar mais de Jesus.

Giorgia consome cocaína e assim, pensa ela, ficará até ao fim, aandar em círculos até ser uma velha demente com o nariz bem vermelho.

Giovanna quer que o namorado se cale e segure no saco que ela trouxe para vomitar.

Gisella sente que comer se tornou há muito secundário.

Giuditta pensa que deveria ter dito ao pai que não interferisse na sua vida.

E Giulia está a dançar ao som da música Dance Monkey.