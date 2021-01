Mulheres de Itália (19)  

Ester limpa o espelho mas sabe que isso não adianta.

Esterina tem um namorado americano e diz-lhe via skype que se ele não muda de nacionalidade ela começa a namorar com outro.

Eufemia está aos gritos ao telefone com o pai.

Eufrasia está a ouvir o som da urina a cair na sanita e está a acompanhar esse som com estalidos da boca.

Eugenia está a abrir um site pornográfico enquanto diz que já tem dezoito anos.

Eulalia dá um beliscão ao filho e diz-lhe ao ouvido como se fosse um segredo para ele nunca mais esquecer: és muito burro, tu és muito burro!

Euridice está entediada a ouvir música clássica ao lado do pai que está entediado a ouvir música clássica ao lado de Euridice.

Eusebia é enfermeira e diz que nas últimas manhãs têm sido assim, e que é preciso interná-la rapidamente.

Eutalia diz que está a ser perseguida na internet, mas isso não parece ser razão para se fechar à chave no quarto.

Eva não sabe onde termina a sua mão e começa a do namorado e está contente com isso.

Evangelina está no hospital a receber oxigénio.

Evelina é cega mas percebe que quem a conduz pela mão no passeio é um homem bonito.

Fabiana está a morder as costas do amante para a mulher dela reparar.

Fabiola diz que o filho só vai à escola se antes a professora de inglês for despedida.

Fatima diz ao marido que os últimos anos com ele têm sido melhores do que os primeiros.

Fausta começa a chorar ao ler uma reportagem no jornal.

Federica ajeita as cuecas enquanto ninguém vê.

Fedora está a tentar pôr um rádio antigo a funcionar e diverte-se com os sons de rato que saem dali.

Felicia estuda a página 456 do Direito administrativo.

Felicita acabou de abrir o frigorífico.

Fernanda estava com pressa, mas tropeçou e partiu o tornozelo.

Fiammetta acabou de morrer, mas no hospital estão a olhar para outro lado.