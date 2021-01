A democracia não pode abrir a porta a quem a deseja destruir.

No dia em que no mundo se celebra a memória do Holocausto não consigo deixar de pensar que meio milhão de portugueses votou em André Ventura.

1.

No dia em que no mundo se reza – mesmo os que não sabem rezar – pelos milhões de judeus mortos em campos de concentração, mas também pelos ciganos, homossexuais, comunistas e todos os que o III Reich não considerava homens e mulheres de “bem”, não consigo deixar de pensar nos portugueses que votaram num homem que, desta vez, não escondeu ao que vem.

No dia em que no mundo se pediu respeito pelo que aconteceu em Auschwitz, Treblinka, Buchenwald, Dachau e tantos outros campos de morte, não consigo engolir que milhares de compatriotas tenham votado em consciência num homem que nos seus comícios tem sempre alguém a fazer a saudação nazi.

No dia em que no mundo centenas discursaram sobre a tolerância, sobre a solidariedade, sobre a necessidade de não fecharmos os olhos à barbárie, não consigo esquecer que meio milhão de homens e mulheres do meu país tenham votado em quem abraça Le Pen, Salvini e elogia Bolsonaro ou Trump.

No dia em que tantos minutos de silêncio foram feitos.

Tantas orações.

Tantos apelos.

No dia em que tornámos a ver imagens de cadáveres vivos, homens e mulheres de carne e osso com olhos de fome e de súplica, fornos crematórios a cuspir o fogo do martírio e assassinos nazis, não consigo expulsar da cabeça que se tenha votado num homem que fala como falavam e falam os saudosistas das cruzes suásticas e dos líderes providenciais.

2.

Neste dia em que voltamos a Hitler e a todos os que cospem ressentimento e vivem da violência e do medo, não consigo mesmo perceber o que levou tanta gente a legitimar pelo voto uma dimensão de mal.

Dizem-nos que devemos saber compreender.

São pessoas que protestam.

São pessoas que se cansaram dos partidos e das suas iniquidades.

São pessoas que têm as suas razões, que devem ser compreendidas e ajudadas.

Dizem-me tudo isso, mas peço desde já desculpa.

Eu não consigo aceitar isso.

As pessoas que votaram em André Ventura fizeram-no em consciência. E não há qualquer desculpa para o terem feito.

Não quero compreender as razões de cada um.

Da mesma maneira que não quero saber se Hitler sofreu em criança ou as motivações por detrás de cada canalha transformado em ditador.

As pessoas que votaram em André Ventura, meio milhão de portugueses, têm de ser ajudadas, mas não podem ter a possibilidade de votar num partido que defende a destruição da Constituição que existe.

Ficam sem ter em quem votar?

Muito bem. Compro a ideia.

A democracia não pode abrir a porta a quem a deseja destruir.

E foi porque o insistiu em fazer que Mussolini ou Hitler puderam concorrer a eleições.

Haverá sempre pessoas descontentes.

Haverá sempre ressentimento.

E gente que acha não ter nada a perder – basta andar um bocadinho pelas redes sociais para perceber sem esforço de que matéria se alimentam.

O problema principal não está nelas, mas num sistema que permite a existência de partidos que se alimentam do pior que o ser humano tem.

É isso que tem de ser resolvido com toda a urgência.

Luís Osório

Porto

Parabéns à cidade e ao distrito do Porto, que foi onde o candidato da extrema-direita teve menos votos – cerca de 8% contra um resultado nacional de quase 12%. Há no Porto uma consciência democrática pelo menos desde 1820 ou, tal como escreveu Garrett em frases que se tornaram célebres e que os meus primos e amigos portuenses gostam de citar: “Se nessa cidade há muito quem troque o B pelo V, há muito pouco quem troque a honra pela infâmia e a liberdade pela servidão.”

Fernando Pinto do Amaral

Voto do contra

As deploráveis intervenções de Carlos César e Rui Rio evidenciam as razões do voto em Ventura. Clubísticas, politiqueiras, tacticistas, zaragateiras, de um triunfalismo tolo e oco, serão óptimas para dar alimento a comentadores e académicos com banca televisiva, além de jornalistas espessos, mas justificam o azedume anti-sistema dos descamisados.

Nas duas freguesias rurais que conheço razoavelmente (uma no Ribatejo outra no Alentejo) Ventura ficou destacado em segundo. Até hoje o voto do contra ia nelas para a CDU. É uma gente que se acha abandonada, que ficou para trás e por isso execra e desconfia dos subiram na vida pela escada de serviço à qual não tivera acesso, que ficou sem horizontes nos últimos 10 anos e não os vê para os filhos que acabaram na caixa do Continente apesar da licenciatura do politécnico, que à falta de alternativa se vai conformando a uma cultura de reivindicação e assistência da “cambra” (o poder de Estado mais próximo) segundo o lema “se eles mamam porque não hei-de mamar também eu?”

A vitória clara de Marcelo só faz lembrar aquele dito ultra-conservador que reza: “as coisas já estão tão mal e ainda por cima querem mudanças?” É o pântano dos receosos onde mais vale ser sapo do que ficar em seco. E é também a vitória pírrica das brigadas do reumático que o apoiaram por lista.

Ponham-se agora com mantras anti-fascistas, a insuflarem-se de indignações purificadoras, a brandir lindas utopias, a verberar de estúpidos os eleitores desaventurados, a consumir quinoa bio para aliviar a boa consciência e a flatulência, e depôs admirem-se que os venturas da vida ganhem tracção.