Mulheres de Itália (7)

Ambulâncias e pés feios

Ebe ouve o barulho estridente de uma ambulância e em vez de fechar os ouvidos fecha a boca porque não quer gritar.

Edda está ao lado dos pais no sofá e finge ter fome e mexer na barriga, mas de facto está a tocar ao de leve no sexo.

Edelberga está com raiva porque na escola ninguém sabe ainda o seu nome.

Editta está a fazer a planta transversal da futura casa do filho, mas este ainda tem um ano e mal gatinha.

Edvige diz a Fiore que o pai já foi proibido de entrar em casa pela mãe e pela polícia.

Egizia toca pela primeira vez na terra e como domina ainda mal a linguagem diz: puta para a terra como se isso fosse uma palavra bonita.

Egle diz a Federica que as convicções são para atirar pela janela fora quando se está com medo e quando se quer encontrar um namorado depois dos quarenta anos.

Elaide está paranoica à procura de uma luva debaixo do sofá, mas a luva não está debaixo do sofá.

Elda está nua em cima da cama, de costas, com joelhos e mãos em cima do colchão, a pensar quando é que isto acaba?

Elena abre a torneira da água da casa de banho para o namorado não ouvir os seus intestinos.

Eleonora está a jogar ao jogo do galo no hospital, mas sabe que vai morrer.

Elettra sai em bicos de pés para não perceberem que ela vai sair de casa e nunca mais vai voltar.

Eliana abre a persiana, mas o dia está tão escuro que quase nada muda no seu ânimo.

Elide está a falar via zoom, mas a internet não está boa por isso ela grita de tal maneira que fica rouca.

Elimena abana a cabeça a Daniela e diz que ela agora chorou bem pior do que da última vez.

Elisa insulta o político que está na televisão, e desenha no ecrã uns cornos na cabeça dele com uma caneta que comprou ontem e lhe disseram que é mesmo adequada para escrever em ecrãs.

Elisabetta tenta aprender latim, mas as sirenes das ambulâncias não a deixem concentrar.

Elisea olha para os pés pequenos e feios e pensa que preferia manter os pés pequenos e feios, mas ser mais alta uns centímetros.

Ella ouve Deanna dizer que a dor é mais forte do que a curiosidade e apetece-lhe beliscá-la para ela deixar de ser parva.

Eloisa começa a gritar no chuveiro de uma maneira que lembra o filme Psico do Hitchcock.

Elsa quer visitar a mãe que está no hospital, mas dizem-lhe que a mãe já não está no hospital e ela não percebe se foi mudada se morreu.