Câmara de Comércio distingue Chefe do Executivo de Macau como personalidade do ano

O Chefe do Executivo, Ho Iat-Seng, foi distinguido com o Prémio Personalidade do ano de 2020 pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa (CCILC), anunciou esta segunda-feira a organização.

Para a atribuição do galardão foi considerado “o contributo para o desenvolvimento das relações económicas e comerciais entre Portugal e a República Popular da China no primeiro ano enquanto chefe do executivo, assim como o exemplar desempenho em ano de crise pandémica”, lê-se numa nota.

Segundo a CCILC, a escolha foi uma decisão conjunta da direção da organização, presidida por João Marques da Cruz, e do conselho estratégico, que conta com a presidência de Rocha Vieira, último Governador de Macau.

Entre outras personalidades, o conselho estratégico integra também o embaixador António Martins da Cruz, a ex-ministra Maria de Belém Roseira, o embaixador Pedro Catarino, representante da República para a Região Autónoma dos Açores, e o general Garcia Leandro.

No comunicado, a CCILC referiu que, “este ano, ainda que atípico, foi uma prova do valor e importância que a ligação secular entre os dois países encerra”.