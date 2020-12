Ficou concluída ontem a análise na especialidade da proposta de lei do orçamento para 2021. Segundo Ho Ion Sang, que preside à 1ª Comissão permanente da Assembleia Legislativa (AL), ao final de quatro reuniões, foram solicitadas justificações ao Governo sobre as rubricas que apresentaram verbas mais avultadas.

Sobre a segunda versão da proposta de orçamento apresentada pelo Governo, o deputado destacou a alteração das estimativas de receitas para os 95,81 mil milhões de patacas e a alteração do saldo da execução orçamental para 597,12 mil milhões de patacas. Ho Ion Sang explicou que as alterações se ficaram a dever ao facto de o orçamento de 2021 prever menos 250 milhões de patacas a atribuir ao fundo de reparação predial e que transitaram do ano económico de 2020.

No parecer assinado ontem, é ainda possível ver que o Governo justifica o orçamento deficitário de 431 milhões de patacas da Fundação Macau com a diminuição expectável das receitas brutas de jogo em 2021 e com a continuação dos planos de apoio à população para fazer face à pandemia.

Questionado se iria implementar medidas para para aumentar receitas através da emissão de títulos de dívidas, o Governo referiu que “para já não há necessidade de aumentar as receitas das finanças públicas através dessa forma” e que, apesar de trazer receitas a curto prazo, a emissão de títulos não é a forma “mais conveniente”, por haver o risco de “baixar a notação de créditos e o nível de capacidade de créditos da RAEM”.