O ex-Procurador tentou reverter o resulto do processo disciplinar instaurado pelo Ministério Público, que resultou numa sanção de demissão. A decisão foi tomada ontem pelos tribunais e ainda admite recurso

O Tribunal de Segunda Instância (TSI) recusou o pedido de Ho Chio Meng, ex-Procurador, para reverter a sanção de demissão aplicada pelo Conselho de Magistrados do Ministério Público (MP), em Outubro de 2018. Apesar de ter deixado de ser Procurador em 2014, Ho Chio Meng continuou a fazer parte dos quadros do MP, na condição de Procurador-Adjunto, mesmo na prisão. Só em 2018 foi despedido, depois de o processo disciplinar iniciado em 2015 ter chegado ao fim.

A primeira decisão dos tribunais sobre este caso foi revelada ontem no portal dos tribunais da RAEM. O juiz relator do acórdão foi Vasco Fong, numa decisão em que também participaram Ho Wai Neng e Tong Hio Fong.

O processo disciplinar em causa tinha sido instaurado a 4 de Maio de 2015, mas a decisão só foi tomada em Outubro de 2018, já depois de Ho Chio Meng ter sido condenado com uma pena de prisão de 21 anos, pela prática de 1.092 crimes, entre os quais um de fundação de associação criminosa, 490 crimes de participação económica em negócio, 450 crimes de burla simples, 65 crimes de burla qualificada de valor elevado, 49 crimes de branqueamento de capitais agravado, entre outros.

Como a decisão do TSI foi a primeira sobre o caso, os representantes legais de Ho Chio Meng podem recorrer para o Tribunal de Última Instância, onde será avaliada por Sam Hou Fai e Song Man Lei. Estes dois juízes foram responsáveis pela condenação a 21 anos do ex-magistrado.

Na sessão em que foi condenado pela prática de 1.092 crimes, Ho Chio Meng foi levado pelas autoridades a gritar para Sam e Song que exigia justiça e que não tinha recebido nenhum dinheiro de forma ilegal.

Segunda derrota

No que diz respeito à pena de demissão no âmbito do processo disciplinar, Ho Chio Meng já anteriormente tinha instaurado uma providência cautelar. Na altura, a 23 de Junho deste ano, o objectivo do ex-Procurador passava por suspender os efeitos da demissão, até ser conhecida a decisão que foi tomada ontem.

Contudo, também no caso da providência cautelar, o Tribunal de Segunda Instância considerou que não se justificava dar razão ao ex-magistrado.

Entre alguns dos motivos apontados, o acórdão assinado pelos juízes Choi Mou Pan, Seng Ioi Man e Shen Li, e que apenas está disponível em chinês, justifica que a demissão não “afectou seriamente o interesse público”, nem foi considerado que existisse uma “forte indicação” que a decisão do processo disciplinar era “ilegal”.

Ho Chio Meng deixou de ser procurador da RAEM em Dezembro de 2014 e encontra-se na Prisão de Coloane desde 27 de Fevereiro de 2016, ou seja, está a pouco mais dois meses de cumprir cinco anos no estabelecimento prisional. Caso cumpra a penal na totalidade, ainda tem mais de esperar mais de 16 anos para ser posto em liberdade.