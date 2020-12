Foi ontem chumbado o recurso apresentado por Sulu Sou sobre a decisão da Mesa da Assembleia Legislativa (AL) relativamente a um projecto de lei que tinha apresentado, sobre a publicação das contas por parte das associações que beneficiem de apoios. O deputado apresentou o projecto em Julho de 2020, tendo sido liminarmente rejeitado pelo presidente da AL, Kou Hoi In, por este considerar que a iniciativa envolvia o “funcionamento do Governo” e por isso a iniciativa legislativa sobre a matéria era reservada ao Executivo. O deputado recorreu da decisão para a Mesa, que a manteve.

Perante a deliberação da Mesa, Sulu Sou apresentou novo recurso – que foi ontem a debate na Assembleia Legislativa. Antes da votação, Kou Hoi In indicava já que “a decisão da Mesa vai ser então confirmada através de deliberação do Plenário”. O desfecho confirmou-se, já que houve apenas quatro deputados a votar contra a decisão da Mesa.

Um dos pontos abordados foi as competências de fiscalização e aplicação de sanções administrativas previstas no projecto, que ficariam a cargo do Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da RAEM. Sulu Sou frisou ontem que uma lei deve ser executada por uma entidade pública, “senão é tida por inexistente”, e que o documento não prevê regras sobre o funcionamento da estrutura, cuja discricionariedade se mantém do lado do Governo.

“Não concordo que este projecto de lei venha prejudicar esta matéria de reserva de iniciativa de Governo”, lançou o deputado, frisando que o recurso pretendia colmatar lacunas sobre o apoio financeiro às associações, nomeadamente de transparência.

Sulu Sou alegou ainda que o presidente da AL rejeitou a iniciativa legislativa “sem nenhuma fundamentação”, e argumentou estar a prejudicar-se o poder dos deputados.

Com fundamentos

A deputada Chan Hong frisou que tanto o presidente como a Mesa “sempre fundamentaram as suas decisões” e que “qualquer outra ideia que se transmita não corresponde à realidade”, apontando que a decisão teve por base o conceito de funcionamento do Governo. “Não se pode confundir o poder do Governo de atribuir competências a determinadas entidades com os poderes dos deputados nesta matéria”, defendeu, em representação da Mesa.

Em declaração de voto, Ma Chi Seng expressou apoio a esta visão, comentando que votou contra porque o Gabinete que supervisiona os activos públicos passava a ter novas funções e competências, algo que “é da reserva do Governo”.