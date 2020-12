O futuro da Discoteca D2 está em risco e o espaço pode fechar as portas a partir do próximo ano, devido ao impacto da pandemia no turismo e no negócio. A informação foi confirmada ao HM pelo proprietário Francisco Coelho, que aponta dia 15 de Dezembro como a data de todas as decisões.

“Até dia 15 vamos estar em negociações sobre diversos aspectos, como a renda que pagamos. Só a partir dessa dia é que vamos ter uma decisão sobre o futuro e se haverá um encerramento, mesmo que temporário”, afirmou, ontem, Francisco Coelho, responsável pelo espaço que actualmente fica situado na Doca dos Pescadores.

O empresário fala ainda de um ambiente de negócios muito difícil para os espaços de entretenimento nocturno, relacionados com o impacto da pandemia e da crise do turismo. “A área da diversão nocturna tem neste momento muitas dificuldades, as rendas são altas e são um peso muito alto, o número de turistas é baixo e há uma crise de consumo”, explicou. “Não é só o D2 que sente este impacto, são todos os espaços.

Aliás, até acho que se o D2 não conseguir lidar com estas condições, então haverá muitos outros espaços a fechar”, acrescentou.

No terceiro trimestre houve uma redução de 92,4 por cento do número de turistas que caiu de 9,92 milhões nos três meses em causa de 2019 para 750 mil entre Julho e Setembro deste ano.

Esta não é a primeira vez que a indústria de divertimento nocturno enfrenta dificuldades. Em 2014, devido à campanha anti-corrupção, o jogo VIP sofreu uma quebra acentuada que acabou por também ter impacto nos negócios.