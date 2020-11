O programa do 67º Grande Prémio de Macau contempla cinco corridas de automóveis, já que o Grande Prémio de Motos foi cancelado devido à falta de quórum, não tendo sido possível encontrar uma prova substituta. Numa edição inédita, devido às perturbações causadas pela pandemia da covid-19, não há Taças do Mundo da FIA para atribuir este ano e também não haverá estrelas internacionais, com a excepção de Rob Huff, que assumirá o mesmo papel que Dieter Quester há precisamente cinquenta anos.

O facto de o nível competitivo não ser comparável ao que estávamos habituados a ver nas últimas três ou quatro décadas, poderá não ter impacto no espectáculo, que deverá ser tão ou mais animado dentro de pista do que em anos anteriores, visto que o factor imprevisibilidade é ainda maior. Ainda para mais quando é esperada a visita da chuva no sábado.

Grande Prémio de Macau de Fórmula 4

Dada a inexperiência da maior parte dos dezassetes participantes em circuitos citadinos, o favoritismo da corrida pesa todo nos dois pilotos locais: Andy Chang e Charles Leong. Será quase como um “tira-teima” entre os dois pilotos em quem a RAEM mais investiu na última década. Numa jornada que vale pontos a dobrar para o Campeonato Chinês de F4, para o qual os dois pilotos de Macau não pontuam, Zijian He lidera destacado e deverá sagrar-se campeão. Ainda à geral, há que contar com a inscrição de última hora de Kang Ling, um piloto chinês que fez quatro épocas de monolugares na Europa ao mais algo nível.

Corrida da Guia Macau

Talvez a corrida que terá maior cobertura além fronteiras este ano tem três motivos de interesse. Primeiro, Rob Huff irá tentar bater o seu recorde de nove vitórias em corridas no Circuito da Guia e para isso terá que triunfar na corrida de domingo. Segundo, há um enorme interesse para ver quem sai vencedor do duelo entre os dois gigantes da indústria automóvel chinesa – Lynk&Co (Geely) e MG (SAIC). E por fim, a decisão do título do campeonato TCR China, onde Ma Qing Hua (Lynk&Co) tem oito pontos de vantagem para Rodolfo Ávila (MG), sendo que ambas as corridas valem pontos. A prova, que teve o máximo de inscritos possível, contará com a presença dos pilotos macaenses Filipe Souza, Eurico de Jesus e o regressado Jo Merszei.

Taça GT Macau

A corrida para carros das categorias FIA GT3 e GT4 será um duelo entre os “veteranos” de Hong Kong Darryl O’Young e Marchy Lee, que terá como engenheiro Duarte Alves, e a nova geração de pilotos chineses, bem representadas por Leo Ye Hongli e David Chen. Será também um duelo a seguir muito atentamente em Ingolstadt e Affalterbach, as sedes dos departamentos de competição da Audi e Mercedes-AMG respectivamente.

Taça de Carros de Turismo de Macau

Praticamente um assunto entre pilotos de Macau este ano, a popular corrida para os pilotos locais irá coroar novamente os vencedores de duas categorias determinadas pela cilindradas das viaturas participantes: 1950cc e Acima e 1600cc Turbo. A corrida ,que por tradição costuma ser animada e ter a participação de vários pilotos macaenses e nomes portugueses, este ano não é excepção contando com a participação de Rui Valente, Sabino Osório Lei, Delfim Medonça Choi, Luciano Lameiras, Jerónimo Badaraco e Célio Alves Dias.

Taça GT – Corrida da Grande Baía

Na teoria, a menos interessante de todas as corridas, junta alguns carros da classe GT4 e carros da defunta Taça Lotus nas suas diferentes iteracções. O vencedor da edição passada, Kevin Tse de Macau, não está inscrito, pois reside em Hong Kong e não teve disponibilidade para cumprir a quarentena obrigatória.

Curiosidades

– Lo Pak Yu, Lo Ka Chun e Lo Hung Pui são respectivamente filho, pai e avô, naquela que será a primeira vez que três gerações participam numa mesma corrida (Taça GT Macau).

– Antes de Rodolfo Ávila, outro português conduziu um MG no Circuito da Guia – Macedo Pinto em 1954. No arranque, estava tão nervoso que ficou com as calças presas na alavanca de velocidades e esqueceu-se de desengatar o travão de mão.

O Mercedes-AMG GT4 de e Eric Kwong n.º23 da Taça GT Cup tem um autocolante a dizer “Obrigado pai e mãe”. Os pais do piloto de 38 anos eram contra a sua participação na corrida de Macau e na sua primeira participação inscreveu-se “Eric K” para evitar ser apanhado em flagrante delito.

Os únicos dois pilotos estrangeiros que ganharam corridas na China Interior em 2020 foram dois portugueses e de Macau: Rodolfo Ávila, no TCR China, e Rui Valente, no GIC Challenge.

Factos:

O programa do 67º Grande Prémio de Macau é o mais pequeno de sempre desde 1966

É a primeira vez desde 1967 que não há uma corrida de motas

– É a primeira vez desde 1983 que não haverá corrida de F3

– É a primeira vez desde 1986 que não haverá pilotos portugueses residentes em Portugal à partida em nenhuma das corridas

– Será a primeira vez que Macau acolherá uma prova de F4

Sexta-feira

6h00: Fecho do Circuito

6h30-7h00: Inspecção do Circuito

7h20-7h50: Carros de Segurança e Intervenção Rápida -Voltas de teste

8h00-8h35: Taça de Carros de Turismo de Macau – Treino livre 1

8h50-9h25: Taça GT – Corrida da Grande Baía – Treinos livres 1

9h40-10h15: Grande Prémio de Macau de Fórmula 4 – Treinos livres 1

10h30-11h05: Corrida da Guia Macau – Treinos livres 1

11h20-11h55: Taça GT Macau – Treinos livres 1

12h25-13h00: Taça de Carros de Turismo de Macau – Treinos Livres 2

13h15-13h50: Taça GT – Corrida da Grande Baía – Treinos livres 2

14h05-14h40: Grande Prémio de Macau de Fórmula 4 – Treinos livres 2

14h55-15h30: Corrida da Guia Macau – Treinos livres 2

15h45-16h20: Taça GT Macau – Treinos livres 2

18h00: Abertura do Circuito

Sábado

6h00: Fecho do Circuito

6h30-7h00: Inspecção do Circuito

7h30-7h50: Taça de Carros de Turismo de Macau – Cronometrado

8h15-8h35: Taça GT – Corrida da Grande Baía – Cronometrado

9h00-9h20: Grande Prémio de Macau de Fórmula 4 – Cronometrado

9h45-10:05: Corrida da Guia Macau – Cronometrado

10h30-10h50: Taça GT Macau – Cronometrado

11h35-12h05: Evento Especial

12h30-13h00: Taça de Carros de Turismo de Macau (Prova Classificativa) – 8 voltas

13h25-13h55: Taça GT – Corrida da Grande Baía (Prova Classificativa) – 8 voltas

14h20-14h50: Grande Prémio de Macau de Fórmula 4 (Prova Classificativa) – 8 voltas

15h15-15h45: Corrida da Guia Macau (Prova Classificativa) – 8 voltas

16h10-16h40: Taça GT Macau (Prova Classificativa) – 8 voltas

18h00: Abertura do Circuito

Domingo

6h00: Fecho do Circuito

6h30-7h00: Inspecção do Circuito

7h30-8h30: Carros de Segurança e Intervenção Rápida -Voltas de teste

9h00-9h40: Taça de Carros de Turismo de Macau – 12 voltas

10h05-10h45: Taça GT – Corrida da Grande Baía – 12 voltas

11h40-12h20: Corrida da Guia Macau – 12 voltas

12h45-13h25: Taça GT Macau – 12 voltas

13h40-14h30: Evento Especial

15h10-15h20: Dança do Leão

15h30-16h10: Grande Prémio de Macau de Fórmula 4 – 12 voltas

18h00: Abertura do Circuito