Belina está na primeira aula de côro mas quase não olha para a partitura porque está a olhar para todo o lado a ver se Benignachega. Ela não quer cantar, quer é ser amiga de Benigna.

Benedetta está deitada na praça a fingir que dorme para perceber se o namorado, enquanto ela dorme, vê o telemóvel e manda mensagens para alguém que ela calcula que é uma rival e por isso fecha os olhos só oitenta por cento e os vinte por cento que ficam são os mais importantes pois assim ela vê tudo e pode depois chamar nomes e dar-lhe um estalo como já deu uma vez e não se arrepende.

Beniamina está com os olhos excitadíssimos a apertar com força o braço esquerdo com um elástico enquanto Acacio a ajuda, mas vai ser Beniamina a espetar a agulha e em pouco tempo a heroína vai colocá-la KO e ela só diz, sem parar: preciso disto, preciso disto, preciso disto.

Benigna está farta de Belina e por isso hoje não vai ao coro e decidiu até ir por outro caminho para a escola. Já lhe bloqueou o telefone e quando a vir vai dizer: és uma chata.

Benvenuta dá um murro no multibanco quando vê o papel com o saldo e magoa-se tanto na mão que começa a correr para ninguém a ver a chorar.

Berenice está a fazer a miniatura do teatro da cidade e diz que acredita na voodoo e como não foi aceite como actriz naquele grupo vai espetar agulhas na miniatura do edifício do teatro para que ele expluda e mate todas as pessoas lá dentro.

Bernadetta está a dançar com Domenico a música Imagine de John Lennon e a apalpar-lhe o rabo para as amigas verem que Domenico é dela e não da Carola.

Betta está sozinha na casa de uma amiga a tentar ligar a televisão, mas são dois comandos e ela não percebe nada do funcionamento daquilo. Irrita-se tanto que esconde um comando de maneira a que a família da amiga nunca mais o encontre.

Bianca ri-se às gargalhadas com o gesto de Calpurnia a falar do tamanho íntimo de um amigo comum. Ri-se tanto que até fica mal-disposta. Nunca estiveste com ele?, pergunta Calpurnia. E depois ri-se de novo.