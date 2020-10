Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) vão emitir o sinal 3 de tempestade tropical às 20h, aponta uma nota emitida esta tarde, enquanto que a possibilidade de içar sinal 8 continua a ser “relativamente baixa a moderada”.

A tempestade tem o nome de “Nangka” e evoluiu de depressão tropical a ciclone tropical, continuando a mover-se para oés-noroeste em direcção à Ilha de Hainan. Os SMG alertam para o facto de o tempo estar “instável” entre hoje à noite e esta quarta-feira, “devido à confluência do ‘Nangka’ e uma monção do nordeste”. Os ventos irão intensificar-se e vão soprar de forma continuada entre os níveis 5 e 7 da escala de “Beaufort”, além de que podem ocorrer “aguaceiros com frequência acompanhados de trovoadas”.

Devido aos aguaceiros fortes e a co-fluência do sinal de “store surge” esperam-se inundações nas zonas baixas do território entre as 4h e 9h desta terça-feira, dia 13. A altura de inundação prevista é cerca de 0,4 metros.