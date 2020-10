Allegra tem vertigens e por isso diz que só quer ver filmes que se passem em planícies. Tem medo dos filmes do século XX por causa dos elevadores.

Alma chora e grita e faz sons estranhos com a boca e acabou de fazer cocó.

Altea não vê o namorado há dez dias e está em conversas sexuais com a amiga C.

Trocaram ontem um sms e Altea disse: gostava de sentir muita vergonha ao pé de ti; e C disse: sou uma dissecadora de paisagens. E Altea não percebeu o que ela queria dizer e ficou com medo.

Amalia está confusa e diante do frigorífico pensa se já disse ou não ao marido que, depois disto tudo acabar, não quer mais viver com ele.

Amanda está bêbada e ri e experimenta fazer equilíbrio em cima do sofá e cai e abre a cabeça e começa a gritar.

Amata está a narrar um conto a dois meninos irrequietos que não param de dizer asneiras porcas.

Ambra tem uma dor intensa no lado esquerdo do peito e quer acalmar indo para a frente do espelho para assim ver que a dor no espelho não é no lado esquerdo, mas no direito.

Acredita que a troca do espelho basta para ela ficar curada.

Amelia trabalha em cima de uma discoteca que toca música até às quatro da manhã e ela tenta dormir com os ouvidos cheios de algodão, mas não consegue e está a gritar para ver se a sua voz fica mais alta do que a música e assim consegue dormir. Mas não resulta.

Amina pôe batom pomposo nos lábios e põe-se bela porque vai falar por Skype e não quer que logo no primeiro encontro descubram a cicatriz que ela tem no pescoço e por isso tem também um cachecol elegante o suficiente para que ninguém veja essa marca terrível da seringa que falhou.

Anastasia acabou de fazer uma vigarice e enganou mais dois velhos e pensa que, com os dólares dos velhos, vai fazer uma grande festa com as amigas.

Anatolia está carregada com compras para o mês e gosta de sentir o peso daquilo que vai comer e expulsar do organismo em pouco tempo. Chega a casa e levanta cada alimento frente ao espelho como se os alimentos também fossem vaidosos. São mesmo vaidosos, diz Anatolia.