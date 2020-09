Fez-te bem destruíres a máquina, mas agora pára

Catarina diz a Adria: fez-te bem destruíres a máquina, mas agora pára. Precisas das outras máquinas.

Adriana está preocupada com o filho e o filho, Losta, está preocupado com a mãe.

Depois de desligar o telefone, Adriana pensa que o filho está a perder o controlo da cabeça, mas não sabe o que a cabeça do seu filho está a pensar naquele momento.

E por isso adriana telefona de novo e pergunta-lhe: em que estavas a pensar depois de desligar?

Isto assim é interminável, diz o filho. Tens de parar com isto.

Agape tenta ter prazer nos poucos minutos em que fica fechada no banheiro. Parece que perdeu um caminho e está a tirar os obstáculos da frente para o reencontrar de novo.

Por vezes, encontra-o e é muito intenso.

Outras vezes não encontra e fica frustrada.

Agata tenta estudar História, mas sente que esta peste já entrou até pelos livros de história que estão à sua frente. Como se fosse mesmo uma infiltração de água, de humidade ou então do bicho que come o papel.

Imagina levantar um livro de história do século XX e ele estar desfeito, com buracos por todos o lado, impossível já de ler.

E Agata tem pesadelos a pensar que esse era o único livro que existia no mundo sobre o século XX.

Agnese é bailarina e tanta manter-se em forma num pequeno T1 que partilha com um gato que se chama Thaikovsky.

Agostina lê o la Repubblica ainda em papel e diz que quando não houver papel ela morre.

No computador não se lê, apenas se vê – diz ela.

Giotto, seu marido, abana a cabeça, mas sorri.

Aida treme da mão e ainda não tem trinta anos. Não tem comprimidos para deixar de tremer e agora acredita que é a rotação da terra que provoca aquela tremura nas mãos.

É normal tremerem, diz.

Alba tenta ter razão na discussão com Guido, o namorado.

Não consegues ser racional, diz Alba – e Guido permanece calado.

Não consegue pensar, diz Alba – e Guido permanece calado.

És um filho da puta, diz alba – e Guido permanece calado.

——–