Abbondanza desce as escadas do prédio a correr.

Está com pressa.

Quer comprar pão e corre como se fosse perseguida.

Há outros inimigos neste século: as superfícies das coisas tornaram-se o inimigo.

O ar também parece não simpatizar contigo.

Abbondanza não corria assim desde os dez anos quando jurou vencer uma corrida a Pietro no recreio da escola primária.

Acilia limpa meticulosamente os vidros da janela do quarto do filho.

Ada ri-se de uma anedota do tempo da União Soviética contada por Maoro.

Adalberta tosse uma vez e assusta-se como se tivesse tossido cem vezes.

Foi uma vez diz Carlo, o marido.

E levanta o dedo indicador da mão direita. Uma vez.

Adalgisa lê o La Reppublica e cospe numa das páginas.

Addolorata tenta perceber na internet se é bom dar pão aos cães porque a mãe diz que não.

Adelaide diz que a beleza é metade para cada um: metade para quem a tem, metade para quem a recebe.

Adelasia grita à janela o nome de Pietro, o namorado que está no outro lado de Itália e não atende o telemóvel há três dias.

Ou está morto ou já não me ama, pensa Adelasia – e depois diz que uma ou outra coisa são quase iguais. Mas logo a seguir arrepende-se do que disse.

Adele aprende a mexer numa máquina de costura e as suas mãos que durante anos masturbaram homens velhos por pouco dinheiro parecem estar tensas, mais do que o resto do corpo.

Adelina parece um espectro, cada vez mais magra. O seu marido Antonio está cada vez mais bruto. Esfrega-lhe violentamente comida na boca fechada. Come, cabra – diz.

Adina dança para o seu namorado que está distraído a ver as notícias. Tenta perceber onde está o seu peso e onde está a sua leveza, como se a leveza fosse uma unidade como o peso é.

Mas a leveza não se pode pesar nem medir e por isso talvez não exista, pensa Adina.

Adria fala ao telefone longamente com Catarina. Diz que já destruiu a martelo uma máquina obsoleta que tinha guardado na cave. Fez-me bem, diz.