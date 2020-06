Parece uma história inventada, mas esta primeira parte é mesmo verdade. Num país que esteve em tempos em guerra, há um campo de golfe gigante rodeado de minas. Por vezes explode uma, accionada por uma simples bola ou por um pé muito azarado. Quem decide ir ali jogar golfe assina,primeiro, uma certidão de responsabilidade.

E sim, conta-se (mas isto talvez já seja ficção) que, todos os que vão jogar golfe nesse campo perigoso, levam ao pescoço um medalhão com um fio e uma foto. Mas conta-se que as fotos que esses jogadores de golfe levam não são do que se pensa, não são de familiares. Esses homens levam no medalhão fotografias de aviões, de vários tipos de aviões bombardeiros; outros levam fotografias de tanques, outros de peças de artilharia, outros ainda levam fotografias de alguns tipos de minas. Porquê? Para dar sorte? Porque são loucos? Ninguém sabe.

Há ainda, noutro local do mundo, quem leve ao pescoço um medalhão com um fio e uma foto do inimigo, do homem ou da mulher que odeia. Nesse local do mundo, de quando em quando, lá se vêem as pessoas a fazerem aquele gesto, bem conhecido, de abrir o medalhão e fixar os olhos na fotografia – no caso – fixando longamente os olhos naqueles que odeiam.

Há ainda quem leve nesse medalhão, não a fotografia de uma pessoa, mas de uma casa, de um sítio, de um objecto importante do seu percurso, etc.

E há ainda homens e mulheres que levam no medalhão uma fotografia vazia, um espaço em branco que querem preencher. Epor isso mesmo essas pessoas vagueiam pela cidade, tentando encontrar alguém ou algo que possa ocupar aquele espaço. Uma pessoa, uma ideia, um objecto, uma utopia qualquer. São os que se querem enamorar, mas acima de tudo: os que ainda têm expectativas. No entanto, o branco que se mantém a cada dia rapidamente se transforma num sinal de desespero sem consolo.

Há muita gente no mundo que teve demasiadas expectativas.