Um menino mexe na terra para ver se há um submarino para ali enterrado; alguém falou disso. Um submarino amarelo como na canção dos Beatles.

Começa a escavar e chama os seus amigos. Todos ajudam. E sim, a ponta amarela metálica aparece. Um submarino amarelo, diz Jonathan.

São quatro meninos amigos e escavam durante semanas um submarino amarelo gigante, setenta metros de comprimento. Decidem ir para lá viver, fogem da casa dos pais, roubam comida da aldeia e sobrevivem ali escondidos no submarino amarelo. Chamam muitos amigos e eles vêm.

Quando têm dezoito anos decidem sair para matar.

Já são muitos, uma tribo inteira. Começam a matar todos os pais que ficaram na aldeia. Os meninos do submarino amarelo cresceram.

Poemas do Oriente e do Ocidente

Kafka

1.

Kafka no oriente transforma os caminhos vermelhos e sagrados em assunto político. Tudo deve ser discutido, até a linha recta. 2.

Uma cerimónia do chá, só o último a beber a última gota será salvo. Em todos os outros jamais se poderá eliminar a sede. Mas aquele que ficou sem sede, ficou também só, para sempre. E para esse mal não há ainda cerimónia.

Mulheres, poder e pés no chão

Uma notícia: num certo país, muitas mulheres amamentam os seus bebés em público, em protesto contra uma lei que o proíbe.

1.

Helicóptero vigia mulher que amamenta ao ar livre. Nenhuma lei dispara – mas a arma legal, sim. Amamentam em protesto público, mulheres zangadas com a lei.

2.

Estamos no mundo para obedecer ao justo, atirar pedra ao inaceitável, tornar lúdica a perda de tempo, transformar lixo em jogo. Mas no Estado forte que se instala aos poucos,

a banalidade não existe, e a força exige a mudança abrupta

da velha constituição. 3.

Antes da brutalidade inventam-se argumentos,

método antigo de novo colocado em circulação.

Democracia. Leis justas e direito aos pés na terra. Mas de um lado do mundo, levantam-se à força homens do solo

para que estes não tenham apoio. Sem lei, sem pés, sem chão: tudo é frágil, capaz de num segundo desaparecer da paisagem.