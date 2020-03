O Outro

O direito, o esquerdo.

Leis, aquilo que está ao lado direito do homem,

e a possibilidade da eventual

bondade.

O esquerdo, o diabo.

Mas há um terceiro lado

que mistura

tudo.

Observação

Não tocar nos acontecimentos, ouvi-los. Vida própria como um objecto que não pode ser tocado, destino que pede silêncio,

cumprimento delicado da cabeça. Ou vida como matéria de artesanato,

as tuas mãos determinam a forma final

de cada dia.

Conflito ou negociação.

No calor, água; no frio, fogueira.

O carteiro não pára,

o homem nunca está contente.

Aquilo que não ocupa espaço

O mais forte pode ser vencido, o mais inteligente e rápido também, o mais rico pode ter menos uma moeda do que um forasteiro, mas aquilo que não ocupa espaço, não fala, não tem expectativas,

não tem também rival.

Recordando dias de agosto em Kyoto

1.

Kyoto, em agosto.

Exausto, pede para descansar.

Se parares de avançar, morres,

se continuares a avançar, morres.

O que fazer, então? Pergunta.

Salta ou escavar.

Não avançar e não deixar de avançar.

Como de saltar te cansas, acabarás a escavar.

Não avanço, não deixo de avançar.

2.

Ele não quer morrer.

Em pleno agosto, quarenta graus;

com as mãos escava

à sombra de uma árvore. Acabará no inverno

como se o frio fosse um local,

um sítio a que se chega escavando, com a paciência certa.

3. Uma árvore que dá tempo como outras dão cerejeiras. Dia de sol tremendo. Calada e quieta e até surda

ela acompanha e dela recebo o mínimo.

Sombra como outro fruto nesses dias de agosto em Kyoto – o mais antigo e o que mais acalma. Dá sombra, a árvore, comida que ainda existe para o cansaço seguinte, fruto que não consegues roubar

ou sequer mudar de posição. Cerejeira e sombra, o local da escrita

nesses dias de agosto em Kyoto.