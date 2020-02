Paul Virilio, falecido há pouco tempo, estudioso da tecnologia, numa entrevista, falando do Crash da bolsa em 2008 e da crise do preço das casas:

“De onde parte a crise atual? Dos subprimes, das casas à venda a crédito em condições impossíveis. Do solo. As vítimas são algumas centenas de milhares de pessoas que perderam as suas casas. A noção de sedentariedade já está posta em causa com os imigrantes, deportados, refugiados, o deslocamento das empresas, etc. “

A ideia importante de que voltámos ao nomadismo. O preço exorbitante das casas, de repente obriga o homem a sair do seu sítio, a deslocar-se sem nada na mão, afastando-se do espaço onde estão os seus familiares mortos.

Ou então, mesmo mantendo a casa, aí está o humano a deslocar-se diariamente numa extensão significativa, ou ao longo de horas, para ir trabalhar. Duas/três horas por dia para ir trabalhar e voltar a casa. Um nomadismo diário, nomadismo soft, mas nomadismo.

Virilio continuava, nessa entrevista:

“O fenómeno vai acentuar-se. Até 2040, um milhão de pessoas serão forçadas a mudarem-se do lugar em que vivem. Eis aí as vítimas. Nós estamos na noção do stop/eject. Paramos e ejetamos.”

E a sensação de que não podes parar.

Se páras serás ejectado, atirado para fora: é preciso circular. Se páras serás projectado para fora do circuito, esse circuito ininterrupto que é mesmo isso: uma circunferência e não uma recta com horizonte. Uma circunferência não tem horizonte ou tem horizontes falsos.

Toda a imobilidade será castigada pelo progresso de dentes afiados, um mandamento contra o qual podia lutar Virilio.

Ao fim do dia regressas ao mesmo sítio. Um nomadismo circular, eis a falsa agitação de muitas cidades.

Poemas do Oriente

Estratégia

Negócios fechados em silencio e imobilidade. Terrenos mudam de dono. Objectos encontram novas mãos. Quem quer não fala nem gesticula. Ninguém fascina se perturbar a calma.

Quem quer, espera.