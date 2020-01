O Governo antecipou a distribuição do cheques pecuniários para Abril, quando normalmente começam a ser entregues aos residentes no princípio de Julho. A medida foi revelada esta tarde pelo secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong devido ao surto de Pneumonia de Wuhan que afecta o país e vários países na Ásia e Europa.

Segundo as explicações, a opção prende-se com a necessidade de auxiliar as pessoas mais carenciadas pelo que os cheques de 10 mil patacas para residentes permanentes e de 6 mil patacas para não-permanentes serão distribuídos a partir de Abril.

A medida de distribuição de um cheque a residentes envolve 7 mil milhões de patacas. Na sessão de perguntas e resposta, o Executivo foi questionado sobre a possibilidade de haver uma entrega de um valor maior ou de haver duas entregas no mesmo ano, mas a pergunta ficou sem resposta.

Fugitivo mentiroso?

Ainda durante a conferência de hoje do Governo foi admitida a hipótese do imigrante ilegal nunca ter estado em Wuhan e ter mesmo falsificado a declaração de saúde. O Executivo acredita que a informação falsa possa ter sido fornecida com o intuito de permitir que o residente do Interior tivesse uma oportunidade para fugir às autoridades.

As autoridades confessaram ainda não estar 100 por cento certas sobre o estado de saúde do homem de 44 anos, que se encontra a monte, uma vez que o período de incubação da doença pode chegar aos 14 dias. Na declaração o fugitivo dizia ter estado em Wuhan entre 20 e 24 de Janeiro, o que faria com que os 14 dias só chegasse ao fim por volta de 7 de Fevereiro.

Porém, o Governo apontou que apesar do fugitivo estar a monte que não apresentava os sintomas típicos da doença.