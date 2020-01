1

“A Presença é a única Deusa que adoro”, extraordinária síntese de Goethe, numa conversa com Friederike Brun, em 1795 e que dá título ao primeiro capítulo do já quase clássico livro de Pierre Hadot (1922-2010), “Não te esqueças de viver”, edição da Relógio de Água.

Adorar a presença, fazer vénias a essa energia que está por completo na acção que se exige agora mesmo no espaço. Ou na inacção. Assim se aconselha em muitas religiões do Oriente.

O fundamental: distinguir a presença da ausência como o ouro do pó.

2.

Porém, nada do que está ausente se esquece de mim. Tudo exige a minha atenção.

Os dias já passados e as expectativas, eis as duas grandes ausências. Dois ausentes com íman em todo o corpo, sempre num sussurro: dá-me a atenção, olha para mim, fala comigo.

3

Cego, surdo e mudo? Os três macaquinhos, os velhos macaquinhos que nunca envelhecem.

Cego, surdo e mudo? Sim, mas para quem? Para o que está ausente.

Linguagem, visão e audição, sim. Mas para quem, para o quê? Para o que está presente.

4.

Mãos à frente dos olhos dos ouvidos e da boca. O que resta? Isso mesmo: mãos, dedos.

Para quê? Para tocar. No quê? No presente.

Definição de presente: aquilo em que posso tocar.

Definição de ausente: aquilo em que não posso tocar.

5.

Pensar por isso, é estar ausente, estar fora da presença.

É difícil tocar naquilo em que estou a pensar. Posso tocar na minha testa, na minha nuca, no alto do meu crânio, mas não posso tocar nos meus pensamentos.

Os pensamentos poderiam por isso ter o nome de Os Intocáveis.

6.

As mãos como os sensores do presente. Mesmo o que está afastado de mim, um metro apenas, está ausente. Só ficará presente quando se aproximar um metro e me tocar (ou por mim se tocado).

O tacto como o sentido quase religioso do presente, o sentido que distingue o presente do ausente. Não a prova dos nove – mas dos dez, dez dedos.

7.

Imaginar uma personagem apaixonadíssima que quer tocar nos pensamentos da sua amada, aquilo que nela lhe foge.

E, doido de ciúmes, quer ter nas mãos o pensamento da sua amada, aquilo que para ele é inacessível.

E, doido de ciúmes, abre a cabeça da sua amada, quer pôr os dedos no que ela estava a pensar.

Mas não consegue, não consegue, não consegue.

———