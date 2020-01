Nas pequenas comunidades é comum a maledicência, a intriga, a inveja. É como se a pequenez das terras fosse directamente proporcional à pequenez de certas mentes. E estas não resistem: têm forçosamente de dizer mal. Não se trata de criticar, antes de insultar sem argumentos, vexar sem razão, mentir sobre o outro sem opróbrio. E, claro, em Macau, entre certa tugalhada tal é mais frequente que o mau cheiro na praça.

A parte mais cómica desta gentalha é quando os apanhamos em pleno delito a dizer mal de nós. Nas suas faces, já normalmente esverdeadas de destilar inveja como se fôra azeite, espalma-se aquela expressão abrutalhada do animal apanhado pelo dono com a língua no boião do doce. Neste caso do fel, seguido de um cumprimento tímido que não ousam negar, apesar de dois segundos antes estarem a desfazer em quem agora cumprimentam, sem sequer terem a coragem de exprimir na cara da pessoa o ódio que, instantes antes, contra ela destilavam.

Mal sabem que no fundo, para os outros, nunca passaram de personagens lamentáveis, cómicas, ressabiadas, provavelmente sexualmente insatisfeitas, mas com uma qualidade: são um exemplo de mediocridade que nos faz sentir nas nuvens. Afinal, ao injuriar-nos estão-nos a dar razões para isso. Mal seria daquelas bocas fétidas surgir qualquer coisa que se assemelhasse a um elogio.

PS: Para o caso de não perceberem a palavra “fétida”, que é o mais expectável, ficai sabendo que não tem nada a ver com queijo grego.