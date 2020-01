É preciso ser um artista para colocar as flores no momento certo e, sim: não é o no sítio certo, o importante. A arte japonesa do arranjo floral, Ikebana, por exemplo, é uma acção sobre o tempo e não sobre matérias com peso e medidas, comprimento e largura e quilos.

A flor, para já, não tem peso, isso é evidente. Ela é feita de pura leveza, de pura negação do peso que empurra para baixo. Uma flor verdadeiramente bem tratada, quando largada em pleno ar, acima do solo, não voará – que flor, claro não é pássaro (não sejam parvos) – mas também não cairá. Ficará ali a flor, a meio metro do solo em suspensão quase distraída – como um elemento que não caísse por falta de memória e concentração.

A flor, sim, como mestre, então, da leveza. Não é um material ou uma coisa; é uma leveza, um quase nada que tem cor e cheiro. E a arte floral é isto: actua, não sobre coisas, mas sim sobre o tempo. É a forma de colocar uma cor e o cheiro bem leve no tempo certo; é conjugar tempos entre quatro flores, por exemplo, que não são mais do que quatro tempos com ritmo próprio. O arranjo floral, é, portanto, ofício olfactivo, ofício de pintura e escultura: forma, cheiro e cor.

A escultura de matérias moles tem já a sua história, e a arte floral japonesa aqui está a mostrar que a escultura que actua na leveza é, acima de tudo, mental.

É certo que as mãos dos artistas tocam nas flores, mas é um toque em forma de pensamento. Um toque que é quase um pensamento.

No Oriente, certas mulheres mudam a inclinação das flores quando simplesmente pensam nelas.

Poemas do Oriente

Plantações

Aviões rápidos acenam acima dos arrozais. Muitos dizem que, se o futuro alimento falasse,

pediria, por favor, para passarem um pouco ao lado;

para não incomodarem

e não perderem tempo, os aviões.

Que impressionem o que é impressionável.

Debaixo de gritos nada cresce tranquilo, é certo. Em plena agitação,

o que é pequeno ganha medo

e não quer mostrar-se.

Mas as plantações não são do mundo

pequeno.