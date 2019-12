Num país longínquo, uma menina avança em bicos de pés a dançar uma música imaginária que leva na cabeça e, sem o notar, os seus pés vão apagando os traços da fronteira guardada, há séculos, por canhões pesados. Em bicos de pés ninguém ouve nem detecta. Apaga a fronteira de forma rápida, sem ninguém o perceber, e o exército que guardava a fronteira perde-se porque já não há fronteira. Onde é que ela estava? Ali, dizem uns. Mais à frente, dizem outros. E falavam da fronteira, não da bailarina.

Sem a fronteira, que era a referência, os soldados ficaram perdidos.

O exército de milhões de soldados pede, então, auxílio porque está perdido numa floresta e começa a ter medo. São muitos homens armados e cheios de equipamento militar, mas não sabem onde estão e por isso começam a gritar, com medo.

As mães ouvem porque as mães estão sempre atentas. Saem de casa a correr, muitas mães espalhadas pelo país inteiro, e vão socorrer os filhos que estão perdidos na floresta.

Os meninos, armados e adultos, estão já a chorar quando as mães chegam perto. Elas agarram com força na mão dos seus filhos e é assim que o exército é reencontrado e volta a casa. Cada soldado puxado pela mão da sua mãe, à força. Agora já não sais daqui, de ao pé de mim, dizem elas, como se eles tivessem saído de casa para brincar, sem autorização materna.

Poemas do Oriente

Dormir

Dormir o mais perto do solo, dormir não é levitação artificial.

Entre a terra onde descansam muitos mortos amigos

e o céu onde deuses bem acordados velam por nós,

aí, no meio, no caminho,

não há espaço para algo ainda mortal.

Evitar a cama alta, a elevação falsa.

Dormir é lá em baixo, onde tudo começa a existir,

as árvores, por exemplo,

e também a memória.

Onde fazes a cama? O mais longe dos deuses,

o mais perto dos mortos.

Uma prova de humildade, dirás.

Dormir o mais perto do solo.

fim