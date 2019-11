Apoesia,

Irónica e soberba,

ri das vaidades do mundo.”

Li Bai

(traduzido por António Graça de Abreu)

Sobre a respiração

Exercícios respiratórios do Zhuangzi:

“Soprar e respirar, expirar e inspirar, expelir o ar usado e absorver o ar fresco, espreguiçar-se à maneira do urso ou do pássaro que estende as asas, tudo isso não visa senão a longevidade.”

A respiração é um acto animal, não um acto humano. Pensar e reflectir e escrever são actos humanos. Respirar, acto essencial, involuntário: podes decidir não respirar, tapar a boca – mas no início do início não decidiste respirar. Alguém ou algo – corpo, os genes, o que for, decidiu por ti: tu respiras.

Pensar numa personagem que acorda e diz: eu hoje decidi: vou respirar. Um louco, sem dúvida. Não és suficientemente poderoso para decidir uma coisa dessas.

Claro que se poderá dizer: eu hoje vou respirar ar puro, vou para a montanha. Ou: hoje vou respirar o ar da floresta, ou, ou e ou. Mas sim: ninguém pode decidir sobre o verbo respirar. O verbo respirar é involuntário, é um verbo que não te pertence.

E sim, voltar ao início: respirar como verbo animal.

Daí estas indicações animalescas de Zhuangzi. Respirar como um urso ou um pássaro que estende as asas.

Respirar é um acto animal. Ainda bem, digo eu.

Poemas do Oriente

Uma refeição

Madeira, pequenos paus levando à boca os alimentos,

nada de metal. Podes falar de pormenores, troca por troca

– metal por madeira –

mas claro que não. Nenhum metal entra no espaço inaugurado

por dois amigos que se sentam frente a frente, o óbvio. Nenhuma faca na mesa, repara,

nenhuma ameaça material, paisagem calma e natural, mesmo que em comprimento e largura mínimos. (Tudo é paisagem, o mais pequeno dos espaços,

se lhe deres atenção.) Na paisagem não entra tanque,

na mesa nenhum metal. A tranquilidade do mundo

começa

na tua mesa.

fim