O escritor Jalá Rûmi escreve: “Todas as rosas são vítimas do inverno.” E o chinês Chao Yong decidiu enfrentar as flores que pareciam rir dele:

“Ó flores encantadoras, não se riam ao verem a minha cabeça branca.

A minha cabeça branca já viu um sem-número de belas flores.”

No entanto, nem sempre a natureza é tão rápida – certas árvores já viram muitas gerações sucessivas de cabeças brancas e as montanhas nem se fala.

A árvore que viu o meu bisavô nascer e a montanha que já estava lá muito antes da outra velha árvore ter sido derrubada, exactamente no mesmo sítio desta velha árvore.

Uma referência no espaço, mas não só – a montanha como aquilo que define o tempo. Uma concentração de espaço e matéria que é, no fundo, o tempo a mostrar-se visível.

Que horas são? Pergunta de um homem ou pergunta de um planeta? Certos geólogos vêem o tempo (as horas) da Terra pelas montanhas – nas montanhas se vêem as horas longas, isto é, os séculos, os milénios e milénios.

Duas opções à escala de uma vida. Ver o tempo no relógio, na máquina que os homens fizeram com as suas mãos, ou ver o tempo pela alteração da árvore ou do animal.

O animal próximo, doméstico, como um organismo-relógio, um relógio afectivo a que damos mão e comida.

Poemas do Oriente: No Santuário

Sem palavras, o som de um pequeno bosque

num santuário de Kyoto.

Estamos na vida normal como em plena festa, olhos

e ouvidos cheios.

Uma forma de parar as pernas é ser mudo,

outra ser cego; nada escutar, uma última opção.

Repara que, no meio da algazarra,

o silêncio é toque de sino – o que se destaca

na paisagem.

Ao longe, à distância em que quatro homens

são apenas quatro pontos,

um olhar experiente e antigo distingue o surdo

dos outros.

O surdo é o que está sozinho, o que observa mais,

aquele que guia.

No meio da feira do dia e do mundo,

o calado é o que, durante um ano,

apenas uma vez grita: é ali!

E sim, é ali. Foi ele quem

encontrou.