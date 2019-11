1. Picada

Parece que foi Donald Richie, escritor americano que viveu grande parte da sua vida no oriente, a afirmar que se fica contagiado por essa parte do mundo como se fosse uma picada de insecto. Não é contágio lento, é algo súbito. E que depois fica.

Eu diria, uma picada que nunca mais deixará de fazer um som. Um som sem som, um som mudo, mas que é um chamamento: não sais daqui. Ou: não te esqueças de mim.

Como uma picada. Ou seja: de um momento para o outro.

Picada ou iluminação, dois termos que atiram para o instantâneo. De um momento para o outro, o escuro fica claro (iluminação) e de um momento para o outro a pequena dor que se sente, numa mínima parte da pele, muda por completo o nosso foco, o nosso caminho; no limite: a nossa biografia.

Pensar numa picada que ilumina, uma picada que ilumina antes da electricidade: uma luz natural.

2. Poemas do Oriente, Mistério

Um cofre no meio da floresta. Que necessidades desconhecidas

terão as árvores e as cigarras

para no meio delas

se colocar uma caixa, um cofre?

Alguém fala de um outro animal

que por aqui também anda

e que quer tudo o que pode mudar de sítio,

tudo o que portátil:

o homem, é por causa do homem

que se fecham as coisas.

Mas alguém diz ainda: o cofre está vazio,

completamente vazio, mas mesmo assim, nenhum instrumento humano

será capaz um dia de o abrir.

Não consegues abrir um cofre que está vazio

e já aberto –

ele é sempre mais forte.

Não tens força, inteligência, destreza

para mudar algo que não pode

ser mudado.

ILUSTRAÇÃO: ANA JACINTO NUNES