Hong Kong quer eliminar gradualmente todos os veículos comerciais e públicos de combustíveis fósseis nos próximos 10 a 20 anos e substituí-los por modelos eléctricos, de forma a melhorar a qualidade do ar.

Em entrevista ao jornal South China Morning Post, o secretário do Meio Ambiente, Wong Kam-sing, afirmou que o Governo vai fornecer espaços públicos e antigas propriedades no valor de dois mil milhões de dólares de Hong Kong para actualizar os estacionamentos para o carregamento de veículos eléctricos (VE).

“Quando o mercado de VE estiver mais maduro, estaremos preparados. Não seremos capazes de atender à procura se não agirmos agora”, disse. Estes estacionamentos para carregamento de veículos eléctricos deverão cobrir 60.000 carros em toda a cidade.

Daqui a três anos, um quarto de todos os lugares de estacionamento em Hong Kong deve ser compatível com o carregamento de veículos eléctricos, acrescentou o responsável pelas políticas ambientais da antiga colónia britânica.

Em Agosto, de acordo com o South China Morning Post, havia 12.195 veículos eléctricos aprovados para uso rodoviário em Hong Kong. No mesmo mês em 2010, existiam apenas 100.

Estes números contrastam com Shenzhen que atingiu no início deste ano um novo marco ambiental: ter uma frota de táxis composta quase totalmente por carros eléctricos. Desde o início do ano, 99 por cento dos 21.689 táxis que operam na cidade são alimentados a energia eléctrica.