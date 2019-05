O empresário de Macau Kevin Ho apresentou esta sexta-feira ao Chefe do Executivo, no Porto, os seus mais recentes projectos de investimento em Portugal em nome da KNJ, que já rondam os 70 milhões de euros. A apresentação decorreu no actual edifício do Jornal de Notícias, que dará lugar a um novo hotel de cinco estrelas no centro da cidade.

Além da unidade hoteleira, Kevin Ho quer também desenvolver um projecto imobiliário na zona da Foz, intitulado “Torre Miramar”. Na plateia estava Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, que ouviu os pedidos do empresário para uma aprovação mais célere dos pedidos de construção.

“Espero que os projectos possam ser aprovados em breve”, disse o empresário, que até brincou com os elevados custos do mercado imobiliário na capital portuguesa.

“Os terrenos em Lisboa são demasiado caros e por isso estamos aqui no Porto, que é relativamente barato. Queremos construir mais um edifício num terreno com mais de 4 mil metros. Pedimos o projecto a um jovem arquitecto do Porto”, adiantou.

Depois de ter investido no grupo Global Media, que detém títulos como o Diário de Notícias, o Jornal de Notícias e a rádio TSF, Kevin Ho promete avançar para uma maior digitalização das publicações e estabelecer uma maior parceria, via Macau, com outras publicações dos países de língua portuguesa.

Sónia Chan, secretária para a Administração e Justiça, parabenizou o empresário por esta iniciativa na área dos media. “O seu projecto tem um grande significado e faz parte da cooperação entre Macau e os países de língua portuguesa. Através dos seus órgãos de comunicação social poderemos ter acesso a mais informação”, adiantou.

Em nome das empresas

Kevin Ho falou também de um projecto de incubação de empresas que está em curso em parceria com a Associação Comercial de Macau (ACM). “O ano passado a ACM visitou o Porto e foi assinado um memorando de cooperação com a câmara municipal. Será transformado um velho armazém em centro de incubação de empresas com o apoio da câmara municipal, tal como foi feito em Cantão. Tudo para que este projecto seja feito para os jovens empresários. Desta forma poderemos fazer uma articulação com as empresas de Portugal e Cantão”, disse.

Chui Sai On parabenizou o jovem empresário, sobrinho do ex-Chefe do Executivo da RAEM Edmund Ho. “Macau hoje em dia tem algumas oportunidades, graças à política ´Uma Faixa, Uma Rota” e à cooperação com Portugal. Apoiamos o seu projecto por já ter feito investimentos em Portugal e espero que tenha grandes perspectivas de futuro, para que os jovens possam ter mais oportunidades”, rematou.

A visita de Chui Sai On a Portugal terminou esta sexta-feira, sendo que a comitiva parte este domingo para Macau.