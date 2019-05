Macau é um elo histórico entre Portugal e a China virado para o futuro, afirmou ontem o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, em Lisboa.

As recentes visitas do Presidente chinês a Portugal e do chefe de Estado português à China reforçam “esta relação estreita entre os dois países e Macau é o grande elo de ligação histórico entre Portugal e a China, mas um elo de ligação a olhar para o futuro”, disse o ministro.

Eduardo Cabrita falava durante uma recepção com que a Região Administrativa Especial de Macau assinalou os 20 anos da transferência da soberania de Macau para a China.

Eduardo Cabrita, que viveu em Macau entre 1988 e o início de 1996, destacou que trabalhou nesse período, tal como “todos, para o futuro de Macau” e para que se mantivesse praticamente inalterada” a maneira de viver no território, “como veio a ser estabelecido na declaração conjunta que regulou os termos da transição.”

Para o ministro da Administração Interna, esta declaração estabeleceu “uma nova página histórica no papel de Macau” na relação entre os dois países, abrindo caminho para o que considerou ser “o grande sucesso da Região Administrativa Especial de Macau”.

Entre as evidências deste sucesso e da maneira de viver “inalterada”, o governante referiu a existência de uma grande comunidade portuguesa em Macau, a presença cultural através da Escola Portuguesa e da comunicação social em língua portuguesa, o reforço das relações de cooperação económica e técnica, e a transmissão de experiências, “até na área da administração interna”.

“A aplicação em Macau do princípio ‘um país, dois sistemas’ é a melhor evidência do resultado positivo da cooperação estreita entre os dois países e é uma garantia do reforço permanente da amizade entre os nossos dois povos”, salientou o ministro, que terminou o discurso em chinês, com votos de sucesso para os convidados da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM).

A recepção, promovida pela RAEM, contou com a presença de mais de 200 personalidades, incluindo o chefe do executivo de Macau, Fernando Chui Sai On, que iniciou no sábado uma visita a Portugal que se prolonga até sábado, com passagem por Lisboa e Porto.