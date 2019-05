Wu Zhiwei é empresário em Lisboa e vice-presidente da Câmara de Comércio Luso-Chinesa e exportou as primeiras garrafas de vinho para Macau este ano. Este deseja pagar menos impostos em Portugal e poder, um dia, viajar directamente de Macau para a capital portuguesa. Lily Ieong dedica-se a mostrar as danças chinesas aos portugueses

A compra da quinta de Alenquer concretizou-se em 2015, mas só agora é que o negócio começa a dar frutos. “Amplo” e “Pugnaz” são as garrafas de vinho produzidas pelo empresário Wu Zhiwei, custam cerca de mil patacas cada uma e a primeira encomenda chegou ao território no início do mês.

Wu Zhiwei, presidente do Modern City Development Group, saiu de Macau há vários anos para investir em Portugal, mas assegura que só em 2014 lhe pareceu viável investir em Lisboa.

Por ocasião da visita de Chui Sai On, Chefe do Executivo, a Portugal, o empresário falou com os jornalistas, espelhando uma relação económica entre os dois territórios que se foi fortificando ao longo dos anos. Em entrevista na delegação económica e comercial de Macau em Lisboa, Wu Zhiwei admitiu que gostaria de pagar menos impostos em Portugal.

“Considero que, em Lisboa, os impostos são pesados. Como empresário de Macau e português ultramarino, espero que os governos das duas partes façam mais esforços para fazer políticas correspondentes aos nossos negócios para diminuir os nossos impostos”, disse.

Lily Ieong, presidente da Associação de Cultura Chinesa em Portugal, há muito que escolheu Lisboa como a sua cidade. No país dedica-se a realizar espectáculos de danças chinesas e a participar em inúmeros eventos e programas de televisão. Assume pagar quase tudo do seu bolso, uma vez que também se dedica ao negócio da exportação de mobiliário chinês antigo para Portugal.

Chui Sai On, Chefe do Executivo, chegou este sábado a Lisboa e já reuniu com o embaixador da China em Lisboa, Cai Run. Para hoje está agendado um encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República portuguesa, mas não se esperam declarações aos jornalistas. No final do dia será também inaugurada a exposição de fotografia “A concretização com sucesso do princípio ‘Um País, Dois Sistemas'”.

Esta é a última visita que Chui Sai On realiza a Portugal na qualidade de Chefe do Executivo. A viagem inclui a realização, esta quarta-feira, da sexta reuniao da Comissão Mista Macau-Portugal, co-presidida pelo Chefe do Executivo e pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.