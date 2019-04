O assessor jurídico Paulo Cardinal considera que Ho Iat Seng – presidente da Assembleia Legislativa – não é o candidato ideal para ocupar o cargo de Chefe do Executivo. No entanto, e apesar de sublinhar que não quer “cair nas boas graças” do presidente da Assembleia Legislativa, admite que houve outros nomes falados que seriam piores. Ho foi o responsável pelo despedimento de Paulo Cardinal do hemiciclo, no ano passado, e as declarações foram prestadas numa entrevista que pode ser lida na edição de amanhã do HM.

HM: Ho Iat Seng é o candidato ideal para Chefe do Executivo?

Paulo Cardinal: Penso que haveria outros candidatos que teriam melhores aptidões, melhor potencial, mas também tenho consciência que haveria outros candidatos, que foram falados, que teriam piores aptidões. […] Caso Ho Iat Seng seja eleito, como cidadão de Macau, tenho necessariamente de lhe desejar as melhores felicidades. Quanto melhor for o desempenho do cargo dele, melhor sai servida a população.

O que espera do futuro Governo?

Se Ho Iat Seng o eleito Chefe do Executivo, ou outro, gostava de ver esta insalubridade que assola a sociedade de Macau desaparecer, ou pelo menos diminuir. Gostava de ver os direitos fundamentais serem melhor garantidos e que diplomas sobre direitos fundamentais, como o diploma do Direito de reunião e manifestação ou de protecção de dados fundamentais […] não sejam utilizados para persecutórios contra quem exerce esses direitos fundamentais. Gostava de ver o regresso a uma de Rule of Law e não Rule by Law. […] Tivemos essa cultura e está a desaparecer.