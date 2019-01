Apergunta foi colocada pela deputada Angela Leong, referindo-se à obra do Metro Ligeiro: “dentro do actual mandato, quais são os problemas que estão resolvidos e quais aqueles que vão passar para o novo Governo?”.

No debate desta tarde na Assembleia Legislativa, o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, garantiu que são poucos os processos pendentes para o novo Executivo resolver.

“Garanto que os trabalhos a serem deixados para o próximo Governo serão resolvidos. Porque é que falam de assuntos que deixaram de ser um problema? A linha da Taipa vai operar e a linha leste vai continuar em estudos”, assegurou.

Raimundo do Rosário disse mesmo à deputada Angela Leong para visitar o website do Gabinete de Infra-estruturas de Transportes (GIT), para se inteirar de todos os projectos. “Peço-lhe que vá ao site do GIT se tiver tempo, e também para aceder aos sites dos outros serviços da minha área, porque estão todas as obras publicitadas. Cerca de 80 por cento dos problemas já estão resolvidos e a grande maioria das obras deixaram de estar em situação de derrapagem orçamental ou atrasos. Peço-lhe que veja as obras realizadas nos últimos quatro anos. Não vou deixar coisas para o próximo Governo”, rematou.