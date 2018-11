Sophia Floersch, a piloto alemã que sofreu um acidente na curva do Hotel Lisboa no prova de fórmula 3 do Grande Prémio de Macau, pode voltar a andar e a competir, indicam as primeiras informações divulgadas depois de uma operação que durou várias horas.

Em conferência de imprensa, os médicos do Centro Hospitalar Conde de São Januário afirmaram que as perspectivas de que Sophia Floersch volte a andar e a competir são elevadas, mas não há ainda certezas.

Durante a operação a piloto de 17 anos mostrou mobilidade nos membros, mas os médicos não garantem, para já, uma total recuperação.

No embate, que obrigou a uma suspensão temporária da prova, Sophia Floersch sofreu uma fractura na coluna.