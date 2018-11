O Governo de Macau fez vários progressos na área dos direitos humanos, sobretudo ao nível da violência doméstica, direitos laborais e igualdade de género, de acordo com o terceiro relatório do Exame Periódico Universal do Conselho dos Direitos do Homem das Nações Unidas

A nova lei da violência doméstica, que passou a tipificar o acto como um crime público, e a revisão ao Código Penal, que institui o crime de assédio sexual, são dois pontos em destaque no mais recente relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), Exame Periódico Universal do Conselho dos Direitos do Homem das Nações Unidas, datado de Agosto deste ano. Um documento onde o Governo de Macau sai bem na fotografia.

“A RAEM tem feito progressos em várias áreas dos direitos humanos, em particular ao nível legislativo. Novas leis foram promulgadas, incluindo a lei de prevenção e combate à violência doméstica, a definição do assédio sexual e a pornografia infantil”, pode ler-se.

Ainda no que diz respeito à violência doméstica, a ONU também destaca o facto do Governo de Chui Sai On ter adoptado uma “aproximação transversal e compreensiva da violência doméstica em termos legais (constituição do crime público), institucionais (mecanismos de cooperação regional) e a nível prático, tendo tomado várias medidas de assistência às vítimas, tal como a assistência económica e jurídica, entre outras”.

Além disso, “foi criado um mecanismo de notificação em conjunto com entidades públicas e privadas que providenciam serviços para crianças, mulheres, idosos e pessoas com deficiência para que possam reportar situações de violência doméstica”.

Desde ontem, e até ao próximo domingo, dia 11, a secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, vai estar em Genebra na qualidade de subchefe da delegação da China do Conselho dos Direitos do Homem, para responder a perguntas sobre estes tópicos, juntamente com Liu Dexue, director dos Serviços para os Assuntos de Justiça, entre outros membros do Executivo.

A reunião tem como ponto principal da ordem de trabalhos “proceder à avaliação sobre a situação dos direitos humanos na República Popular da China (incluindo a RAEHK e a RAEM)”. De acordo com um comunicado do gabinete da secretária, a delegação de Macau “está preparada para responder às perguntas colocadas pelo referido Conselho a propósito da promoção do desenvolvimento e a concretização da protecção dos direitos humanos em Macau”.

Mais direitos laborais

O mesmo relatório dá ainda destaque à protecção laboral dos trabalhadores expatriados no território, uma vez que o Governo “tem vindo a reforçar a protecção dos direitos dos trabalhadores expatriados para mantê-los livres de situações de abuso e exploração”.

“A DSAL adoptou várias estratégias, usando diferentes línguas, para reforçar a consciência dos trabalhadores no que diz respeito às leis laborais e em relação aos seus próprios direitos, bem como o desenvolvimento de relações laborais harmoniosas”, lê-se ainda.

O relatório da ONU lembrou o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Conselho para os Assuntos das Mulheres e Crianças. Em particular, a formulação de uma política intitulada “Objectivos de Desenvolvimento das Mulheres de Macau, que se vão focar em sete áreas: educação e formação, cuidados de saúde, segurança, segurança social, economia, participação nos sistemas decisórios e participativos e nas áreas dos media e cultura”.

Medidas como a elaboração do regime de garantias dos idosos e para as mais recentes políticas de controlo da emissão de gases de veículos também são destacadas pela ONU. “O Governo de Macau dá grande importância à protecção ambiental e tem vindo a adoptar medidas inovadoras e progressivas para reduzir as emissões de carbono e o número de veículos em circulação”, escrevem os autores do documento.

O relatório faz também referência às mudanças ocorridas na área da protecção civil após a passagem do tufão Hato por Macau, a 23 de Agosto do ano passado.

O Exame Periódico Universal é um mecanismo do Conselho dos Direitos do Homem das Nações Unidas criado em 2006 para supervisionar a situação dos direitos humanos. É a terceira vez que Macau, na qualidade de membro da Delegação da China, se submete à avaliação desde a criação do mecanismo em apreço, sendo que se realizaram anteriormente duas rondas de avaliação, em Fevereiro de 2009 e Outubro de 2013.

Portugal questiona China

Este relatório da ONU faz-se acompanhar de perguntas de vários Estados sobre a situação na China e até Hong Kong, mas não existe uma única pergunta sobre o panorama dos direitos humanos em Macau. Portugal optou por questionar directamente a China neste campo. “Pode o Estado em análise descrever o mecanismo nacional ou o processo responsável por coordenar a implementação das recomendações aceites do Exame Periódico Universal, a monitorização do seu progresso e impacto?”, questiona Portugal. A representação portuguesa questiona também se a China tem vindo a aplicar esse tipo de mecanismo tendo em conta os tratados e “mecanismos regionais”. “Pode o Estado em análise resumir de forma breve a sua experiência na criação deste mecanismo, incluindo os desafios encontrados e as lições aprendidas, tal como avançar com os planos ou necessidades de reforço no futuro?”, lê-se ainda.