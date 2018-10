Três funcionários do Instituto de Promoção do Comércio e Investimento de Macau (IPIM) estão a ser investigados por suspeitas de corrupção no caso das ilegalidades cometidas no processo de atribuição de residência por investimento. O caso foi denunciado pelo Comissariado contra a Corrupção (CCAC).

De acordo com uma nota oficial do CCAC, estão envolvidos “o presidente do conselho de administração (Cheong Chou Weng), um vogal executivo e um ex-director adjunto do gabinete jurídico e de fixação de residência do IPIM”. Este último exerce actualmente funções de chefe de departamento no Fundo de Pensões.

O caso já está a ser investigado pelas autoridades e suspeita-se da prática de “crimes funcionais na apreciação e autorização dos pedidos de ‘imigração por investimentos em imóveis’, ‘imigração por investimentos relevantes’ e ‘imigração por fixação de residência dos técnicos especializados’.”

Os três suspeitos já viram ser-lhes aplicadas as medidas de coacção de suspensão do desempenho de funções públicas e de proibição de saída da RAEM.

O relatório do CCAC pôs a nu irregularidades cometidas pelo IPIM na avaliação dos pedidos de residência no território pela via do investimento. Houve casos de pessoas que obtiveram BIR através da criação de empresas fictícias quando, no fundo, apenas adquiriram imóveis para arrendar.