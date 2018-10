Onovo posto fronteiriço de Macau que serve a mega ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau vai ter a capacidade para responder a 250 mil passagens diárias, disse à Lusa fonte das forças de segurança.

As autoridades de Macau realizaram na sexta-feira uma visita guiada ao novo posto fronteiriço, localizado numa ilha artificial com mais de 100 hectares, e garantiram que está tudo preparado para as exigências da maior travessia marítima do mundo, que vai ser inaugurada na terça-feira e cuja abertura ao trânsito está prevista para um dia depois, ligando as regiões administrativas especiais de Macau e Hong Kong e a cidade chinesa de Zhuhai.

Mais de oito mil lugares de estacionamento vão estar disponíveis em dois auto-silos situados na zona de administração de Macau, estando previstas mais de 200 partidas diárias de autocarros que vão ligar os postos fronteiriços, com intervalos, em média, de cinco minutos na hora de ponta.

Em comunicado, as autoridades de Macau informaram que o Chefe do Executivo, Chui Sai On, vai marcar presença na inauguração da ponte em Zhuhai.

“A abertura da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau vai incrementar o fluxo de pessoas, mercadorias e de capital entre estes três territórios e terá de certeza influências no desenvolvimento económico local e na sua participação na cooperação regional”, pode ler-se na nota.

A nova infraestrutura vai alargar “a dimensão e a escala do mercado para Macau, além de oferecer novas oportunidades de negócio a empresas e investidores e promover uma melhor integração” do território “na estratégia nacional de desenvolvimento”, refere-se no comunicado.

As autoridades de Hong Kong, Macau e Zhuhai realizaram, no final do mês passado, três dias de testes na ponte, cujos resultados foram enviados para Pequim e determinaram a data da inauguração da infraestrutura que não vai ser de livre circulação, mas sujeita a quotas, 300 dos quais são para Hong Kong e 600 para Macau.

A estrutura principal mede 29,6 quilómetros, com uma secção em ponte de 22,9 quilómetros e um túnel subaquático de 6,7 quilómetros, numa extensão total de 55 quilómetros. A construção começou em 2011 e previa-se a abertura para 2016, mas vários problemas, como acidentes de trabalho, uma investigação de corrupção, obstáculos técnicos e derrapagens orçamentais obrigaram a um adiamento da inauguração.