Os Serviços Meterológicos e Geofísicos (SMG) emitiram às 20h00 um comunicado onde apontam que a possibilidade de ser içado o sinal 8 de tempestade tropical deixou de ser “moderada” para ser “relativamente baixa”.

O sinal 3 de tempestade deverá manter-se até às 5h00 da madrugada de quinta-feira, dia 13. À hora em que foi emitido o comunicado, o tufão “Barijat” estava a cerca de 130 quilómetros a su-sueste de Macau. “Espera-se que se mova numa velocidade relativamente rápida para oeste, atravesse a parte norte do mar do sul da China e se dirija para a península de Leizhou. O vento vai intensificar-se, pouco a pouco, os aguaceiros vão aumentar, podendo ser fortes e acompanhado de trovoadas”, explicam os SMG.

Por outro lado, o Aviso de “Storm Surge” azul está em vigor. Prevê-se que entre a noite e a madrugada (dia 13) possam ocorrer inundações ligeiras no Porto Interior. O nível de água pode atingir 0,5 metro do pavimento rodoviário.

Além disso, o super tufão “Mangkhut” localizado na parte noroeste do Oceano Pacífico continua a mover-se em direcção a Oeste. Espera-se que a partir do fim-de-semana, o sistema afecte, significativamente, a costa de “Guangdong” e ameace gravemente a foz do Rio das Pérolas. Visto que nos próximos dias o território vai ser afectado por duas tempestades tropicais “Barijat” e “Mangkhut”, os SMG apontam para a população tomar as devidas precauções.