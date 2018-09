Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) acabam de comunicar que a possibilidade de ser içado o sinal 8 na noite de hoje, quarta-feira, 12 de Setembro, situa-se entre “moderada a relativamente baixa”, isto porque “a circulação externa do ciclone tropical é relativamente pequena, a menos que tome um rumo acentuado para norte ou se intensifique repentinamente”.

Devido ao facto de ter sido içado o sinal 3 de tempestade tropical, todas as escolas do ensino não superior fecharam portas. Este sinal deverá manter-se içado até às 18h00 de hoje.

Espera-se que o “Barijat” continue a intensificar-se, alertam os SMG, “atravessando a parte norte do mar do sul da China numa velocidade relativamente rápida para oeste, dirigindo-se depois para Leizhou”. O tufão vai aproximar-se de Macau “gradualmente”, esperando-se que esta noite o ciclone tropical passe a cerca de 150 quilómetros do território.

A partir desta tarde, apontam os SMG, “o vento vai intensificar-se significativamente e os aguaceiros vão aumentar gradualmente”. Na noite de hoje “o vento pode reforçar-se e poderá ser muito forte, com trovoadas e aguaceiros”.

O sinal de “Storm Surge” azul continua em vigor, prevendo-se que entre a noite a madrugada desta quinta-feira, dia 13, “possam ocorrer inundações ligeiras no Porto Interior. O nível da água poderá atingir o,5 metros abaixo do pavimento rodoviário.

Os SMG alertam para a chegada do intitulado “super tufão” “Mangkhut”, que actualmente está localizado na parte noroeste do oceano pacífico, continuando a mover-se em direcção a oeste. “Prevê-se que no fim-de-semana o sistema afecte significativamente a costa meridional da China”, apontam os SMG, que pedem que se tome atenção, para já, ao “Barijat”. “Como o ciclone tropical vai afectar o território durante hoje e amanhã, apelamos à população que preste atenção ao impacto do ‘Barijat’ em Macau em primeiro lugar”, lê-se.