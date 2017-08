A Companhia de Electricidade de Macau (CEM) anunciou hoje ter sido reposto o fornecimento de energia pelas 06:00 a todos os clientes afectados pelo apagão de quarta-feira, incluindo os principais serviços públicos.

Na quarta-feira, a passagem do tufão Hato, o mais forte dos últimos 50 anos, causou pelo menos oito mortos e 153 feridos em Macau.

Um ‘apagão’ generalizado ocorreu às 12:24 de quarta-feira devido a “uma falha no cabo de fornecimento de energia que faz a ligação Zhuhai-Macau” que causou “uma interrupção no fornecimento de energia por toda a Macau”.

A CEM acrescentou hoje que cerca de 40 mil clientes “cujas instalações elétricas foram danificadas pelas inundações” continuam sem energia.

A empresa está a desenvolver “todos os esforços para reparar os equipamentos elétricos que foram danificados pelas inundações e repor ainda hoje o fornecimento de energia a todos os clientes afectados”, de acordo com um comunicado da CEM.

O fornecimento de energia do Continente para Macau foi totalmente reposto pelas 09:00, na sequência da reparação da avaria durante a noite, indicou.

40 por cento sem água

Cerca de 40 por cento da população de Macau está hoje sem água ou com acesso limitado.

A diretora dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA), Susana Wong, disse que após o corte de energia, que atingiu toda a cidade pelas 12:24 de quarta-feira, foi “rapidamente possível retomar” o funcionamento de duas estações de tratamento de água, mas não na da Ilha Verde.

“As duas [outras estações] começaram gradualmente a funcionar e a produzir água. Estão a produzir cerca de 60 por cento do consumo de água neste momento. As inundações não foram tão severas como nesta”, explicou, indicando que essas centrais recomeçaram a tratar águas pelas 19:00 de quarta-feira.

A diretora executiva da Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau (SAAM, ou Macau Water), Nacky Kuan, esclareceu que a maioria dos 40 por cento de residentes que estão sem água encontra-se na península de Macau, já que mais de metade desta área é abastecida pela central da Ilha Verde.

A central ficou gravemente danificada com o tufão Hato, com a água a subir até aos 5,5 metros dentro das instalações.

O facto de a eletricidade só ter sido ali reposta hoje de manhã fez com que não fosse possível utilizar bombas para retirar a água, referiu.

A força do tufão destruiu a ‘estação de bombagem’ desta central, que terá de ser substituída.

“Agora, a eletricidade já foi retomada, mas o problema é a bomba que ainda não reparámos. A estação de tratamento de água da Ilha Verde não está a funcionar de todo. Vamos dar o nosso melhor para recomeçar o tratamento da água à meia-noite”, afirmou.

No entanto, a reparação e o efetivo abastecimento aos cidadãos deverão estar separadas por “várias horas”.

As zonas mais afetadas pela falta de água são as zonas da Praia do Manduco (na Barra) e do bairro Toi San.

Para minorar o problema, foram estabelecidos cinco pontos de abastecimento temporários, onde as pessoas podem ir buscar água: Beco do Padre António Roliz, Rotunda Carlos da Maia (os chamados ‘Três candeeiros’), cruzamento entre a Rua Manuel Arriaga e a Avenida Horta e Costa, cruzamento entre a Rua Manuel Arriaga e a Travessa da Barca, e junto à porta do primeiro bloco do edifício Mong Sin, na Avenida Venceslau de Morais.

Além destes pontos fixos, camiões do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais vão distribuir água na Praia do Manduco (entre as 13:00 e as 14:00), na Avenida Almeida Ribeiro (das 18:00 às 19:00), Mercado Vermelho (entre as 23:00 e 00:00), Toi San (14:00 e 15:00), Iao Hon (18:00 às 19:00) e Areia Preta (entre as 22:00 e as 23:00).

Tendo em conta “experiências passadas com tufões”, a SAAM elevou a ‘estação de bombagem’, mas a medida revelou-se insuficiente dada a potência do tufão Hato.

“Este é o caso mais grave na nossa história. A altura da água na estação foi muito elevada”, disse Nacky Kuan, informando que chegou a subir 5,5 metros.

Com grande parte da cidade sem água num mês particularmente quente – os termómetros marcam hoje 31 graus Celsius, com sensação real de 40º – nas ruas de Macau têm-se visto ao longo do dia muitas pessoas a transportar baldes com água retirada de bocas de incêndio.

A maioria dos estabelecimentos estava encerrada e nas lojas de conveniência e supermercados, com as prateleiras vazias ou desfalcadas, a água foi o primeiro bem a desaparecer, havendo ainda relatos de preços inflaccionados nos poucos espaços comerciais onde ainda existia.