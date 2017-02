Ano emocionalmente complicado, por trazer muitos riscos, que devem ser evitados. Requer um grande esforço pessoal e exige que se saia da zona de conforto, pois refugiando-se aí, será um ano difícil, com desapontamentos e conflitos.

Os quatro signos com melhores previsões para este ano, Galo de Fogo, serão os bafejados pela sorte Búfalo, Tigre, Rato e Serpente. Já os nativos dos signos de Galo, Coelho, Rato e Cão vão ter um ano de grandes mudanças, por se encontrarem num ano Fan Tai Sui, contra o Tai Sui (Deus do Ano), logo podem enfrentar mais problemas, mas há duas diferentes direcções mediante como se encaram as situações. Se forem lidadas positivamente… O caso dos nativos do signo Rato, encontrando-se contra o Tai Sui (Po Tai Sui), mesmo assim não há com que se preocuparem pois têm cinco estrelas da sorte a ajudar nas mudanças e estas, ao contrário do ano passado, vão ser muito positivas.

GALO

Crescer. Só pelo amor, a sua vida fará sentido e encontrará uma direcção. Será um ano de mudanças difíceis por se encontrar contra o Tai Sui.

Para os nativos nascidos em:

1945 – Terá uma vida agradável, sem necessidade de se preocupar com nada e apenas tomar cuidado para não sofrer nenhuma queda.

1957 – O seu pensar traz uma agudeza inteligente, o que lhe permitirá uma posição importante e ser respeitado, tanto socialmente como no trabalho. Por isso, a sua carreira e os proveitos estarão no topo, mas tenha cuidado e não se esqueça da sua cara-metade. Faça planos, pois é bom ano para criar um negócio.

1969 – Se estiver na via cultural e artística terá um ano promissor e com hipóteses de ganhar coisas boas.

1981 – Com a carreia e o dinheiro numa fase estacionária, emocionalmente vai atrair os outros.

1993 – É promissora a sua vida material, mas facilmente lhe pode acontecer um acidente e para conquistar boa energia, celebre com uma grande festa o seu Aniversário.

2005 – Gosta de pensar e é criativo. Terá que ter cuidado ao usar objectos cortantes. O seu sentido de contradição é próprio da idade e dá continuidade ao conhecido por conflito de gerações.

CÃO

Esperar. Não importa trovoada, vento ou chuva, Sol no seu coração é suficiente. É um ano para esquecer.

Para os nativos nascidos em:

1946 – Continuará a ter uma posição que lhe aufere grande respeito. Não necessita de se preocupar com o quotidiano, que não lhe trará problemas, mas cautela com a saúde.

1958 – Vai ser um ano muito activo e com muitos suportes. Aconselha-se aos seres masculinos fazerem uma Festa de Aniversário.

1970 – Com diferentes vias para desenvolver o seu trabalho, tenha cuidado com a saúde e com as lâminas. Faça uma Festa de Aniversário.

1982 – Apresente-se com um bom trabalho e assim a sua posição será confirmada.

1994 – Um ano normal, mas com grande actividade social. Cuidado com os acidentes de viação. Melhor estudar mais.

PORCO

Retornar. O Céu e Terra não são fáceis de mudar, mude-se a si. Será um ano difícil.

Para os nativos nascidos em:

1947 – Com boas relações sociais, terá muitas ideias e sorte nos negócios. Precisa de fazer uma Festa de Aniversário e cuidar da saúde do seu parceiro conjugal.

1959 – Para quem trabalha em assuntos culturais e criativos será um bom ano, materialmente promissor.

1971 – Contará com a estrela da sorte Lu Shen, que trará um bom rendimento e boas relações públicas. Mas terá também uma má estrela Qi Sha e por isso, hipóteses de se magoar, ou ser mal entendido.

1983 – Será um ano estável, sem grandes problemas.

1995 – Ano para se deliciar com divertimentos, mas evite entrar em confronto com os outros.

RATO

Contentamento. Ouça o coração e o mundo mudará. É um bom ano.

Para os nativos nascidos em:

1948 – Tire prazer com a sua existência e cultive uma nova actividade pessoal.

1960 – Boa hipótese de ser promovida/o no trabalho, logo, ganhará mais, mas, não se esqueça da saúde.

1972 – Serão bafejados na carreira e nos rendimentos auferidos pelo trabalho.

1984 – Trabalhando muito, conseguirá boas criações, mas demasiadas relações poderão trazer algo de errado; tenha atenção, não se canse em demasia.

1996 – Pessoas importantes o ajudarão e terá um ano muito criativo; tente algo de novo, negócio ou noutra área de trabalho, pois terá bons resultados.

BÚFALO

Imenso. Encontrando-se no cume, imagina-se a continuar a subir a montanha. Quando está no sopé, imagina-se a nadar no oceano. Juntando os dois, aparece a Sabedoria. Ano promissor.

Para o nativo nascido em:

1949 – A mente estará limpa e os pensamentos fluem-lhe. Ano materialmente rico.

1961 – Estará no topo quanto à carreira e amor. Terá a estrela da sorte Lu Shen a ajudar na sua carreira, o que o levará a chegar a uma nova etapa e por isso, auferir um bom salário.

1973 – Cairá dinheiro nos seus bolsos devido à sua sorte, mas não se esqueça que, no jogo é preciso sempre saber parar.

1985 – O trabalhar árduo levará a ser promovido e para o sexo feminino, cuidado com os acidentes.

1997 – Estudando bem terá reconhecimento dos mais velhos, que admirarão as suas ideias e criações e assim, brilhantemente se prepara.

TIGRE

Florescente. Não seja o número 1, seja Único. Viver coloca-o a voar. Ano muito favorável.

Para os nativos nascidos em:

1938 – Muitas pessoas irão tomar conta de si, não se preocupe com nada mais.

1950 – O seu poder e posição crescerão e muita gente o respeita.

1962 – Coloque no seu coração a carreira e conseguirá tudo o que deseja.

1974 – Muito criativo, mas cansado do trabalho; cuidado com a saúde.

1986 – Muitos planos para este ano e com bastante suporte e apoios; por isso pode investir de uma só vez em todos os lados.

1998 – Será protegido pelos pais, estudará muito bem e de repente, passará a falar muito bem.

COELHO

Espera. Com boa sorte, avance, mas com azar, fique quieto. Vai deixar algo e o novo tomará lugar ao velho. Ano não muito favorável.

Para os nativos nascidos em:

1939 – Continua com uma mente clara e muita gente irá tomar conta de si.

1951 – A estrela da sorte Lu Shen ajudá-lo-á na carreira e por isso, receberá um bom ordenado. Terá uma vida social e emocional activa, o que o expõe e leva as pessoas a falar sobre si, bem ou mal, criando bastante ruído. Assim, quando decidir realizar algo, tome cuidado para não deixar a cauda de fora. Tome atenção à sua saúde.

1963 – Receberá um dinheiro extra. Use este ano para desenvolver um novo projecto, que lhe poderá abrir uma nova porta.

1975 – Com árduo trabalho conseguirá o que precisa, não abuse das horas extras pois precisa de pensar na sua saúde.

1987 – Terá imensas ideias e uma activa vida social; o Deus do Ano (Tai Soi) pode colocá-lo numa nova situação.

1999 – Terá riqueza material e será um bom estudante. Realize uma grande festa de Aniversário para evitar problemas.

DRAGÃO

Paz. Quando olha desde o cume, nada lhe retira a vista; abrindo o seu coração sente a pulsação, sendo daí que provem o Bom ou o Mau. É um bom ano.

Para os nativos nascidos em:

1928 – Muitas pessoas irão tomar conta de si, não se preocupe com nada mais.

1940 – Respeitado pelas pessoas, não realize difíceis e árduos trabalhos.

1952 – Um bom ano para dinheiro e pode ter a sua carreira num novo patamar.

1964 – Apresente as suas habilidades para chefiar a sua carreira; é o centro do grupo.

1976 – É o ano apropriado para criar um novo negócio, pois conta com bastantes suportes; os seres masculinos necessitam de fazer uma festa de aniversário para precaver desastres. Cuidado com a cana do nariz.

1988 – Estude e será promovido pelo seu chefe, o que lhe trará riqueza material.

SERPENTE

Prestígio. Desconstrua a sua imagem para encontrar a verdadeira. Vai ser um excelente ano.

Para os nativos nascidos em:

1941 – A boa estrela Lu Shen significa ter um bom rendimento e boas relações públicas. Cuide da sua vida emocional e não misture os sentimentos.

1953 – Terá dinheiro extra e variados investimentos dar-lhe-ão muitos proveitos.

1965 – Fará um muito bom planeamento e contará com uma boa qualificação para o realizar.

1977 – Com bastantes suportes, será muito criativo na sua carreira e de todos os nativos de Serpente, é quem conseguirá alcançar mais proveitos materiais; festeje o seu Aniversário e convide todos os familiares.

1989 – Muita gente tomará conta de si, não importa no estudo, ou no trabalho, mostrar-se-á em boa forma. Especialmente se trabalhar em arte, ou assuntos culturais, conseguirá fazer uma boa obra; ano que terá muitas coisas boas para comer.

2001 – Rico materialmente é ano para se apaixonar, mas não entre de cabeça na relação pois ainda tem muito para viver e experimentar.

CAVALO

Emocionante. É vencedor se não pensar no que ganha, ou no que perde.

Para os nativos nascidos em:

1942 – Tem a estrela da sorte Zheng Cai, que o ajuda pelo trabalho a ganhar dinheiro. Vida segura e respeitável, assim como um tranquilo desenvolvimento.

1954 – Trabalhará duramente para criar um novo patamar, mas terá de cuidar da saúde, especialmente evitando noitadas.

1966 – Vai ter um novo desenvolvimento na carreira. Uma boa relação suporta-o, com uma vida social rica.

1978 – Muita gente o suportará, estude bem e o Amor é maior que o Céu.

1990 – Faça grande publicidade a si mesmo, pois terá muitos aplausos. Muito cuidado ao praticar desportos radicais. Será conveniente celebrar o seu Aniversário com uma festa.

CABRA

Tranquilo. O valor de uma pessoa não está conectado com o quanto tem, ou ganha, mas, quanto não gasta. Ano sem grandes problemas.

Para os nativos nascidos em:

1943 – Bons rendimentos, tendo os outros a tomar conta de si. Vida estável e sem problemas.

1955 – Grande criatividade e de riqueza material, pois contará com um bom desenvolvimento nos negócios.

1967 – Um grande poder dá-lhe suporte, conseguindo ser promovido. Mas este ano poderá ver um familiar passar desta vida e por isso, deverá fazer uma festa de Aniversário para, pelas boas energias reunidas, evitar que tal aconteça.

1979 – É bom desenvolver o seu talento nas artes e cultura, o que lhe trará novos caminhos e rendimentos, assim como boas refeições.

1991 – Pensará apenas em fazer amizades e ficar apaixonado, mas a mente estará contra tudo o que lhe é proposto, o chamado espírito de contradição produto do denominado conflito de gerações, próprio da idade e que serve para se questionar e ao colocar em causa algo, permite pensar sobre isso.

MACACO

Florescente. Aceite as mudanças e não se prenda com pormenores. Ano razoável.

Para os nativos nascidos em:

1932 – Este idoso macaco é rico e com a sua posição, imensas pessoas continuam a respeitá-lo. Não se esqueça de fazer exames à saúde.

1944 – Criativo, continuará a trabalhar arduamente, mas não até se sentir exausto e tome cuidado para não misturar as suas emoções. Se for solteiro, parabéns, pois terá uma nova relação sentimental.

1956 – Um novo patamar espera por si, com a ajuda dos seus colegas e amigos. Irá criar uma nova actividade/negócio.

1968 – Mostre talento e terá diferentes hipóteses no seu desenvolvimento.

1980 – Com boa apresentação, será promovido e terá um salário mais elevado. Tornar-se-á famoso na sua área, apenas precisando de ter cuidado para evitar acidentes; por isso, guie com cuidado.

1992 – Conseguirá o emprego perfeito como vem desejando.

Neste artigo seguimos as previsões feitas por Lei Koi Meng (Edward Li).