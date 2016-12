Balla – “Contra a Parede”

Balla é uma banda portuguesa de pop alternativo, que surgiu em 2000. Inspirando-se em Giacomo Balla, pintor italiano futurista, Armando Teixeira escolheu o nome por soar bem. O grupo, acompanhado por Rui Reininho, actuam hoje em Macau, no Largo do Pagode do Bazar, no âmbito do evento urbano This Is My City.