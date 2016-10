Osistema de pagamento electrónico com o cartão Macau Pass passará a funcionar nos parques de estacionamento públicos já no próximo ano, confirmou a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) numa reunião ordinária do Conselho Consultivo das Ilhas.

Segundo o Jornal do Cidadão, Sin Chi Young, porta-voz do Conselho Consultivo, referiu que neste momento o sistema de pagamento electrónico já existe em dez auto-silos, sendo que este ano ficará incluída a instalação em mais onze espaços. Só em 2017 será feita a implementação em todos os parques de estacionamento.

Na reunião, um dos membros questionou se seria possível a criação do serviço de pagamentos através de outro tipo de plataformas como o Alipay e o WeChat, as quais são predominantes no interior da China. O representante da Autoridade Monetária de Macau (AMCM) referiu que o mercado dos parques de estacionamento está aberto a essa possibilidade. O problema, referiu, é se as empresas estarão interessadas em operar em Macau.

Para já a Macau Pass deverá cooperar com a CTM no desenvolvimento de um cartão SIM especial, que visa estabelecer a ligação entre o telemóvel e o pagamento do parque de estacionamento. A AMCM confirmou ainda a gradual substituição dos parquímetros, por forma a que possam ser fornecidos mais meios de pagamento junto dos consumidores.