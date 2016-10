A Companhia de Telecomunicações de Macau (CTM) vai receber mais de cinco milhões de patacas para prestar serviços aos Serviços de Saúde. Um despacho ontem publicado em Boletim Oficial dá conta do pagamento, pela “prestação de serviços de apoio técnico informático” ao organismo. No total, a celebração do contrato com a CTM valeu à empresa 5,64 milhões de patacas, a ser pagos até 2018.