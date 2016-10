Está em Macau há pouco tempo? Não está mas pensa vir? Não vem cá há muito tempo ou tem curiosidade sobre o lugar? Então aqui fica um manual incompleto de sobrevivência, de A a Z, completamente parcial e sem a mínima preocupação de ser politicamente correcto. Alguns termos são contraditórios. Mas é assim mesmo.

A

Advogados – Espécie muito populosa; Todos têm pelo menos um amigo que é

Ácido – Arma dos pobres

Alcatraz – Sinónimo contemporâneo de Macau

Ambiente – Palavra de significado único; conjunto de coisas que nos cercam

Arriscar – Sentimento completamente riscado da praxis local. Normalmente associado à exclamação: “Nem pensar!”

Activistas – Indivíduos que não entram em Macau

AL – Câmara dos horrores

Associações – Forma engenhosa de sacar dinheiros públicos para negócios privados; organizações unipessoais

Associação Comercial de Macau – Governo sombra

Austeridade – Moda Europeia importada para dar um ar internacional à cidade

Autocarros – Públicos: transporte barato que chega a todo o lado injustamente desvalorizados; Privados: praga

Automóvel – Objecto de estimação (convém ter mais do que um por agregado); Objectos responsáveis pelo aquecimento global da cidade; Algo que é mais importante do que uma pessoa

B

Barriga – O que serve para empurrar (hábito local muito popular);

Biblioteca Central – Elefante branco em formação; Como gastar 900 milhões numa obra inútil

BNU – Tubo de oxigénio da CGD

Buffet – Mania local (ver também D – Desperdício)

Bolinha – Jogo aproximado ao futebol conde o campo e as balizas são mais pequenas mas a bola é do mesmo tamanho, por incrível que pareça

C

Camões – “Ninho dos Pombos Brancos” em Chinês

Cantopop – Versões intermináveis de um mesmo tema composto nos anos 80 do século passado

Casinos – Indústria tradicional; Ganha Pão e Perde Pão

CCAC – Forma de ameaça (Ex.: “Olha que vou ao CCAC!”).

Chefe do Executivo – Função decorativa

Choi – Chois há muitos, seu palerma! Saber distinguir é preciso; Ahmm… Vegetal?

Chu Pá – Costeleta de porco; também serve para designar uma mulher feia; (Experimente chamar isso às suas amigas chinesas e vai ver o que lhe acontece)

Coloane – Paraíso dos empreiteiros

Comida – Desporto popular

Consulta Pública – Pró-forma

Corpos – Estrutura orgânica de base de carbono que aparecem com frequência a boiar aqui ou acolá

Corrupção – Actividade que só acontece na China ou noutros locais

COTAI Strip – Região Casinística Especial de Macau ou Centro Económico de Macau; Nevadasismo.

Cretinos – Outra espécie muito populosa. Encontram–se um pouco por todo o lado mas com particular incidência nos lugares de tomada de decisão

Crianças – Desculpa para ter automóvel

Criatividade – Actividade estimulada mas censurável; Críptico local

Construção civil – Uma das três actividades de Macau, as outras duas são Jogo e Comércio de Retalho

Cuidados de Saúde: Forma composta da expressão “Cuidado!”

Cultura – Dinheiro; Conceito vago e abstracto

D

D2 – “Fazer o quê?”; Lugar onde se consomem apenas bebidas de lata, senão… (ver letra C “Cuidados de Saúde”); Prostíbulo dançante

Decidir – Actividade de risco

Desperdício – Resultado prático dos milhares de buffets servidos diariamente na cidade

Diu! – Palavra muito popular que tem vindo a ocupar progressivamente o espaço da expressão mo man tai (ver letra M). Muito usada, tal como em português utilizamos o “foda–se” porque quer dizer exactamente a mesma coisa.

Diversificação Económica – Mito urbano; Hã?; Prova cabal que o Mandarim não é entendido pelos falantes de cantonês; Pregar no deserto

Docas – Saudosismo de lisboetas; Lugar onde se ouve péssima música; Zona de engate de filipinas

Dome – Versão local de um elefante branco; Pavilhão Mono-uso; Mono

Deputados – Pessoa normalmente de baixo nível que não compreende grande coisa sobre coisa nenhuma; Desconhecido

E

“É Assim” – Expressão normalmente antecedida da palavra “Macau” e utilizada para explicar o inexplicável.

Ego – Um animal de estimação alheio comum que se deve alimentar selectivamente para subir na vida; Quem não o tem não é daqui

Eleições – Comédia popular realizada a cada quatro anos

Elites – Preparado em pó ao qual se junta água para criar cidadãos de valor; A versão moderna do socialismo chinês

Ensino – Actividade realizada no estrangeiro (ver também P – “Prego”)

Erre – Forma infalível de fazer um chinês babar–se. Literalmente

Escolas – Forma popular de fazer dinheiro à custa do erário público

Esplanada – Nem pensar nisso

Estrangeiros – Bem vindos desde que fiquem mais de dois dias e menos de uma semana;

Estrelas de Hong Kong – Mercadoria promocional

Extremo Oriente – Mito colonialista. Igual a dizer que Portugal fica no extremo ocidente

Escola Portuguesa de Macau: Molho de brócolos

F

Fala-barato – Alcunha dada pela malta local a Alexis Tam, Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura. Vá–se lá saber porquê….

Fachada – Património; Forma de estar; Praxis local

Fama – Sinónimo de qualidade

Fei Jai – Forma carinhosa de chamar gordo a um homem ou rapaz

Fei Lo – Gordo e velho; Forma menos carinhosa de chamar gordo a um homem; Chefe do Executivo

Feira Internacional de Macau – Mercado de rua armado em fino

Festa da Lusofonia – Bodo aos pobres

Festival da Gastronomia – Arraial saloio de má catadura

Ferreira do Amaral – Palavrão em chinês

Festival de Artes – O que costumava ser bom; Cultura institucionalizada para assistir sentado, sem fumar e sem mexer

Filipino – Burro de carga

Filipina – Pau para toda a obra; Ódio de estimação das mulheres portuguesas

Fiscal do Tabaco: Cães de fila; Paladinos (para o Governo)

Fogo de Artifício – Final seguro para filmes institucionais; Substituto do ópio

Fong Sói – Primeiro estranha–se, depois entranha–se

Fórum de Macau – Sopa dos pobres

Fumar – Crime hediondo

Funcionário público – “Yes person” (ver letra P – “Pregos”)

Futebol – Actividade desportiva local vagamente semelhante à original

G

Gnnnnnnnh! – Contrição diária gerada pela interacção com cretinos (ver letra C).

Guangdong – O verdadeiro nome da província que insistimos em chamar de Cantão

H

Harmonia – Eufemismo; Jargão de político

Hô – Tudo bem

Hó – Hós há muitos, seu palerma! Saber distinguir é preciso

Hó Lan Yun – Rua dos Holandeses para os chineses. A prova que eles andaram mesmo cá apesar de nós tentarmos disfarçar com o poético nome de Rua do Campo.

Ho Tak – Forma fixe de dizer “fixe”

Ho Lan Tak – Forma fixe de dizer “fixe” na forma grosseira

Hong Kong – Ódio de estimação; Atracção fatal

Hospital Público – A melhor campanha de marketing para as clínicas particulares. Também conhecido por “o único”

Hospital da Taipa – Sinónimo de miragem

I

I Má Lô – Mini Tailândia

I Min – Quer esparguete? É este

Ideias – Artigo cobiçado e alvo de roubos frequentes

Imbróglio – Marcar uma consulta em tempo de vida no hospital público

Imobiliárias – Agiotas encartados

Improvável – Nem por isso

Incrível – Notícias que surgem em ritmo quase diário na imprensa

Incompetência – Forma local de competência

Indonésio – Filipino mais barato

Instituto Cultural – Cultura institucionalizada

Inveja – Prato do Dia

Irreverente – Inconveniente

J

Jai Alai – Jai era. Antigo fornecedor de namoradas tailandesas

Jardim – Forma poética de baptizar os prédios que substituíram os jardins; “É como se fosse”

Japoneses – Amados ou odiados, depende da fase; Restaurantes de sucesso

Javalis – Praga; Turistas campónios do continente

Justiça – Conceito vago e elitista

K

Kon Chau Ngao Hó – Massa com carne imprescindível

Kruatech – Comida tailandesa; Noites longas dos tempos áureos do Jai Alai

L

La – Forma de enfatizar uma ideia

Labrego – Palavra constituinte do slogan não oficial de Macau (”Macau, liberte o labrego que há em si”)

Lat Jiu Iao – Molho picante oleoso. Em lado nenhum se faz como em Macau. Tudo o resto são imitações de baixo quilate

Lecas – Paus; Mocas; Biscas

Leng Chai – Homem jeitoso; Conversa de comerciante

Leng Loi – Mulher jeitosa; Conversa de comerciante

Liberdade de Imprensa – Privilégio dos órgãos em português porque ninguém os entende

Locais – Espécie desprezada pelos locais; Animal de circo; Curiosidade turística

Lótus – Aroma que se costumava sentir em Macau. Actualmente substituído por derivados do petróleo e sprays sintéticos nos hotéis e casinos

M

Má – Más há muitos seu palerma, mas há que perceber as diferenças; Cavalo.

Macaense – Malta

Macaio – Forma simples de ofender a malta

Macau – Não tem lugar igual no mundo, nem parecido

MacDonald’s – Nome de ponte

Metro de Superfície – Versão local das obras de Santa Engrácia; Sistema de Transporte desenhado para turistas

Minchi – Bitoque macaense; Utilizado em jeito de desafio: “o meu minchi é muito melhor que o teu”

Ministério Público – Departamento do Governo; Comissariado político

Mo Man Tai – Não há problema; Alívio

Mundo – Algo externo, distante e incompreensível; O que falta

N

NAPE – Docas

Nariz – Parte do corpo onde se situa o eu

Natércia – Pessoa arrogante, incompetente e com a mania que sabe, incapaz de distinguir Pato à Milanesa de pato ali na mesa. “Não te armes em Natércia”, assim

Noite – Esqueça

O

OK La – Sofrível

Otókfu – Escritório do Chefe

Olho do Cú – Nome de rotunda

Orçamento – o critério mais importante na adjudicação de serviços do Governo. Muito perto dos 50%; Os outros 50% servem apenas para justificar a razão pelas quais o negócio vai sempre parar aos mesmos

P

Pacha – Exemplo manifesto da influência da cultura local numa marca internacional; Aplicação perfeita do slogan não oficial de Macau (ver letra L); Pagar muito por pouco;

Panda – Animal com direitos

Pataca – Ficha de casino em forma de papel

Patuá – Dialecto da malta

Pé, A – Vai tu

Período – Ciclo menstrual feminino que pode atiçar os cães

Planeamento Urbano – Forma local de piada

Plataforma – Sistema de angariação de fundos chineses para países de língua portuguesa

Polícia – Pessoas fardadas de azul vistas normalmente à frente e atrás de carros pretos e em operações de auto–stop; Pessoa com actividade incerta

Poluição – “Isso é na China!”; Fenómeno atribuído pelo Governo aos fumadores

Português – Bebedor de café; Pessoa relaxada pouco amiga de trabalhar desenfreadamente; Nome de pastel que nós conhecemos por Nata

Prego – Palavra essencial num ditado local: “Em tábua com pregos, o saliente é para ser martelado” (sistema de ensino)

Prostituição – Património Cultural não classificado; Indústria mais ou menos ilegal

Protocolo – Tudo o que interessa

Provisório – Definitivo

Q

Q – Xis

R

Rabo de porco – Macaense de origens humildes; Não presta

Rendas – Versão local do Inferno de Dante

Reorganização Administrativa: Chavão; Cosmética

Ruínas de São Paulo – Meca dos javalis; Símbolo da cidade por ser apenas uma fachada

S

Saúde – Privilégio

Sauna – Eufemismo para actividade sexual

Sifu – Mestre; Pessoa que sabe fazer alguma coisa de jeito; Especialista

Sing Chao Chau Mein – “Massa frita à moda de Singapura” que não se vê por lá mas que em Macau se faz como deve ser. Imperdível

Sky 21 – Desperdício ostensivo de um espaço nobre

Sufrágio Universal – Palavrão na versão chinesa

T

Tai Chi – Cena de cotas que não conseguem dormir

Tailândia – Versão exótica da Caparica mas sem ondas nem caracóis; Tema para fazer conversa entre portugueses.

Táxis – Carros coloridos que gravitam à volta dos casinos mas extremamente raros no resto da cidade

TDM – Tudo o que parece uma estação de televisão mas não é

Templo de A Ma – Máquina de fazer dinheiro

Trânsito – Forma habilidosa de aquecer a cidade e diminuir a taxa de natalidade

Transplantes – Actividade exercida no estrangeiro

Tufão – Tolerância de ponto

Turistas – Praga; Benesse; Javalis; Aqueles com quem o Governo local se preocupa

U

Uber – Finca pé

Urbanidade – Mistério

Universidade de Macau – Aquilo lá ao longe; Ensino armado em superior

V

Venetian – Grande, dourado e com florões; Atractor de javalis; Kitsch

VIP – Doença local incurável cuja variante mais maligna dá pelo nome de VVIP.

Visão – Conceito abstracto; O que se desconhece

W

Wah! – O segredo

Won Ton – Os raviollis originais e que nos tornam a vida melhor. Não há como em Macau. Nem pensem.

Wong Chiu – Nape

X

XO – Um molho do caraças se souber onde o adquirir. Os seus grelhados nunca mais serão os mesmos. Uma variante do Lat Jiu Iao com marisco e peixe secos à mistura

Xi – Neo Mao

Y

Yat Yuen – Torturadores de cães

Z

Zape – Nape sem docas